Utrecht stuurt geen eenmalige bijdrage naar Palestijnse hulporganisaties

De gemeente Utrecht gaat geen geld sturen naar hulporganisaties die opkomen voor de belangen van Palestijnse burgerslachtoffers. Dat werd gisteravond in de gemeenteraad benoemd door wethouder Linda Voortman, naar aanleiding van mondelinge vragen van BIJ1, LINK en DENK.

Commissielid Noura Oul Fakir van BIJ1 benadrukt de ernst van de situatie die zich inmiddels al bijna twee jaar in Palestina voltrekt. Tijdens de gemeenteraad verwijst ze naar een eerder voorstel om ernstig gewonde of zieke kinderen uit Gaza naar Nederlandse ziekenhuizen te halen, dat vervolgens op 11 september 2025 door de Tweede Kamer werd afgewezen.

Deze beslissing verhindert ook op lokaal niveau de opvang van zieke kinderen. Om deze reden stelde Oul Fakir gisteravond voor om eenmalig een noodhulpbijdrage te verstrekken die ten goede komt aan hulporganisaties die humanitaire hulp bieden. “Want als stad die zich nadrukkelijk profileert als mensenrechtenstad, kan Utrecht niet stil blijven.”

‘Geld is niet het grootste probleem’

Wethouder Linda Voortman, die tijdens de gemeenteraad de afwezige burgemeester Sharon Dijksma verving, gaf aan dat Utrecht niet van plan is om een noodhulpbijdrage te leveren.

“Het college heeft grote zorgen om de toestand in Palestina”, zei Voortman. “Als mensenrechtenstad zetten wij ons actief in om mensenrechten te bevorderen en te beschermen. Het grootste probleem is alleen niet het geld voor voedsel en medische hulp, maar dat is dat de toevoer naar het gebied geblokkeerd wordt.”

Lobbyen

Tijdens de beantwoording van de vragen, benoemde Voortman ook de rol van het Rijk binnen de hulp aan Palestina. “Het kabinet maakt in 2025 ook 25 miljoen vrij voor humanitaire, medische noden uit Gaza. We zien niet een rol voor onszelf om aanvullend een noodhulpbijdrage te leveren.”

Ondanks dat Utrecht dus niet van plan is om geld naar Gaza te sturen, liet Voortman gisteravond wel weten dat Utrecht bereid is om actief richting het Rijk te lobbyen voor de opvang van zieke Palestijnse kinderen in Nederland.

