Utrecht tekent bezwaar aan tegen verlengen van vergunning voor opsporen van olie en aardgas

De provincie Utrecht gaat samen met een aantal gemeenten, waaronder Utrecht, in bezwaar tegen een besluit van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie besloot onlangs de vergunning van Vermilion voor het opsporen van olie en gas te verlengen, maar het provinciebestuur is tegenstander van aardgaswinning in de regio Utrecht.

Het ministerie van Economische Zaken gaf Vermilion in 2007 een tijdelijke opsporingsvergunning voor olie en gas. De vergunning verliep al in 2018, maar is nu alsnog verlengd. De vergunning van Vermilion heeft betrekking op een gebied van ruim 1.100 vierkante kilometer groot. Het grootste deel daarvan ligt in de provincie Utrecht en beslaat dertien Utrechtse gemeenten.

Tien gemeenten hebben zich aangesloten bij het bezwaar van de provincie: Woerden, Oudewater, Nieuwegein, IJsselstein, Wijk bij Duurstede, Houten, Bunnik, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden en Utrecht.

Duurzaam

De provincie vindt het besluit om de vergunning te verlengen onvoldoende onderbouwd en is tegen de winning van aardgas, vanwege de duurzaamheidsambities van de regio. “Nieuwe winningen passen niet bij de provinciale ambitie om de warmtevraag in 2040 duurzaam in te vullen.”

De regio wil juist investeren in duurzame vormen van energie. “Een verlenging van de vergunning voor het opsporen van olie en gas past niet bij deze ambities en is daarom onwenselijk en niet gericht op duurzame oplossingen voor toekomst.”