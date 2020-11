Utrecht telt dit jaar meeste deelauto’s per 100.000 inwoners

Utrecht is dit jaar opnieuw de stad met de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners. Voor 100.000 Utrechters zijn er 1.461 deelauto’s beschikbaar, blijkt uit cijfers van kennisplatform CROW.

Dat is meer dan in bijvoorbeeld Amsterdam, waar 100.000 inwoners kunnen beschikken over 1.273 deelauto’s. Amsterdam heeft in totaal wel meer deelauto’s dan Utrecht. In de hoofdstad staan er 11.111, in de Domstad 5.225. Den Haag en Rotterdam komen met respectievelijk 925 en 666 deelauto’s op plaats 3 en 4. Afgelopen jaar kwamen er in Utrecht in totaal meer dan 1.000 nieuwe deelauto’s bij.

De provincie Utrecht heeft van de Nederlandse provincies de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners: iets meer dan 700. In absolute aantallen voert de provincie Noord-Holland de ranglijst aan. Daar rijden zo’n 18.000 deelauto’s rond en in Utrecht ongeveer 9.000.

Lockdown

De meeste deelauto’s worden, net als voorgaande jaren, via platforms als Snappcar aangeboden door particulieren. CROW vroeg aanbieders van deelauto’s hoe zij zijn omgegaan met de intelligente lockdown in het voorjaar. Daaruit bleek dat landelijk gezien 653 auto’s tijdelijk van de weg zijn gehaald.

Na de eerste lockdown nam de vraag naar deelauto’s zowel particulier als zakelijk sterk toe. De vraag is echter nog niet terug op het niveau van voor de lockdown, aldus CROW.