Utrecht Time Machine ontwikkelt wandelroute langs het koloniale verleden door Utrechtse binnenstad

Ter ere van Keti Koti, wanneer de afschaffing van de slavernij wordt herdacht, lanceert platform Utrecht Time Machine de wandelroute ‘Koloniaal Verleden’ door de Utrechtse binnenstad. De vier kilometer lange wandelroute voert langs elf plekken in de binnenstad en brengt het koloniale verleden van de stad tot leven via bronnen uit het Utrechts Archief.

De route van 4,2 kilometer start op Janskerkhof 12, bij het voormalige huis van oud-burgemeester Lucas van Voorst en zijn vrouw Justina Clara de Moor. Andere plekken zijn onder meer het huis van dichter en schrijfster Petronella Moens, die tegen de slavernij streed en het huis van de Angolese wapengraveerder Eduard van Akaboa. De route eindigt in de Janskerk, waar burgemeester Sharon Dijksma op 23 februari 2022 excuses aanbood voor Utrechts rol in het slavernijverleden.

Geschiedenis van de stad

Geschiedenisplatform Utrecht Time Machine is een initiatief van Universiteit Utrecht (UU). Binnen het project werken verschillende Utrechtse organisaties samen om de geschiedenis van de stad tot leven te brengen. Jitske Hell ontwierp namens de UU de route op basis van bronnen uit het Utrechts Archief. “Het koloniale verleden blijft een belangrijk onderwerp in de samenleving ”, aldus Hell. “Met het geld uit koloniale handel is een deel van ons erfgoed tot stand gekomen. Met deze route willen we dit omstreden hoofdstuk uit de geschiedenis van de stad Utrecht zichtbaar maken, zodat onze geschiedenis inclusiever en transparanter wordt.”

Tijdens haar zoektocht in de archieven kwam Hell confronterende informatie tegen. Zo ontdekte ze dat plantagehouders een vergoeding van 300 gulden per tot slaaf gemaakt mens kregen, toen de slavernij in 1863 werd afgeschaft. “Het meest schrijnend vond ik dat je nergens de stem van de tot slaaf gemaakten zélf terugvindt. De elite spreekt over hen, maar hoe hún ervaringen waren, dat kun je in de bronnen niet terugvinden. We hebben ons best gedaan om ook hun verhalen zichtbaar te maken.”

De route is te vinden op de website en app van Utrecht Time Machine. Per locatie is er van alles te lezen, zien en beluisteren over het koloniale verleden van de Domstad.