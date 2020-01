Utrecht trekt 1,15 miljoen uit voor energiebesparing huiseigenaren

Utrecht trekt 1,15 miljoen euro uit om huiseigenaren te ondersteunen bij het besparen van energie. De helft van dit geld komt van het Rijk en is bedoeld om CO2-uitstoot te verminderen.

De bedoeling van het geld is om zo veel mogelijk huiseigenaren minder energie te laten verbruiken. Eén van de projecten die in Utrecht wordt uitgebreid is de mogelijkheid om thuis advies te krijgen van een energiecoach. Huiseigenaren ontvangen hierbij ook een zogenoemde energiebox met maatregelen die ze direct toe kunnen passen.

Verder gaat de gemeente de online hulp voor het verduurzamen van woningen, Jouw Huis Slimmer, meer onder de aandacht brengen. Zo komen er ook meer informatieavonden over deze online hulp.

Het geld komt uit een speciale regeling van het Rijk en is onderdeel van de Urgenda-uitspraak. Daarbij bepaalde de rechter dat de de uitstoot van broeikasgassen flink omlaag moet. Het Rijk en de gemeente leggen allebei de helft van 1,15 miljoen euro in.