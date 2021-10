Utrecht trekt 1,2 miljoen euro uit om leraren naar Overvecht te halen en ze daar te behouden

De gemeente Utrecht trekt 1,2 miljoen euro uit om leraren naar de wijk Overvecht te halen en ze daar ook te behouden. Basisscholen in de wijk kunnen daarvoor vanaf vandaag subsidie aanvragen. Het geld is nodig omdat in de wijk een tekort aan leerkrachten dreigt te ontstaan.

Het project is onderdeel van de Regiodeal Overvecht, waarbij extra geld vanuit het Rijk, de provincie en de gemeente wordt ingezet om de wijk een impuls te geven. Doel van het project is dat meer studenten en leerkrachten kiezen voor Overvecht en dat leraren die er al werken er ook willen blijven werken.

Meer aandacht vanuit scholen en meer begeleiding van nieuwe leerkrachten kan daar volgens de gemeente voor zorgen. Het geld kan door basisscholen gebruikt worden om samen met lerarenopleidingen leerkrachten beter voor te bereiden voor lesgeven in grote steden, waarbij de omgang met veel verschillende culturen en achtergronden komt kijken.

Ook kan het geld gebruikt worden om startende leraren extra te ondersteunen als ze beginnen met werken in de wijk. Ze leren dan bijvoorbeeld om leerlingen te begeleiden die veel problemen of een leerachterstand hebben. Door leraren die vaardigheden te leren, hoopt de gemeente dat ze langduriger op scholen in de wijk blijven werken. Ook wordt binnen de lerarenopleiding gekeken hoe de instroom van lerarenopleiding naar scholen in Overvecht vergroot kan worden.

De partijen die meedoen aan het project zijn basisscholen en middelbare scholen in Overvecht en de voorscholen en de lerarenopleidingen in Utrecht. De subsidie is nu opengesteld voor basisscholen, maar in de toekomst kunnen ook middelbare scholen in Overvecht subsidie aanvragen.