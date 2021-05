Utrecht trekt 2 miljoen euro uit voor duurzaamheidsleningen aan woningeigenaren

De gemeente Utrecht trekt nog eens 2 miljoen euro uit voor duurzaamheidsleningen. Hiermee kunnen particuliere woningeigenaren een lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te treffen aan hun woning.

De lening wordt steeds populairder. In startjaar 2012 werden nog maar tien leningen aangevraagd, in 2020 waren dat er al 131. In totaal zijn bijna 400 leningen verstrekt. Het gemiddelde leenbedrag is 7500 euro. Woningeigenaren nemen vaak meerdere maatregelen tegelijk.

De gemeente Utrecht verstrekt de leningen met behulp van een fonds. De populariteit van de lening heeft ervoor gezorgd dat het fonds al een aantal keren is bijgevuld. Door de nieuwe storting van 2 miljoen euro kan de gemeente nieuwe aanvragen blijven honoreren.

Zonnepanelen

Uitgaande van een gemiddelde lening van 7500 euro, zou dit betekenen dat zo’n 270 leningen kunnen worden afgesloten. Leningen tot 7500 euro moeten binnen tien jaar worden terugbetaald, voor leningen boven dat bedrag geldt vijftien jaar. De maximale lening is 25.000 euro, het minimum is 2500.

Veel leningen worden gebruikt voor de aanschaf van zonnepanelen. Ook ziet de gemeente dat de regeling steeds meer gebruikt wordt voor een duurzamere verwarming van de woning en isolerende maatregelen.