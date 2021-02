Utrecht trekt langer uit om ‘verdiepingsslag’ te maken voor fietsroute Weerdsingel

De gemeente Utrecht trekt langer uit om de plannen voor de fietsroute Weerdsingel te presenteren. Omwonenden hebben bij de gemeente aan de bel getrokken en samen is besloten om tijd te nemen voor een ‘verdiepingsslag’.

De gemeente werkt al langer aan de plannen voor de herinrichting van onder meer de Weerdsingel-Oostzijde. De aanpak van de singel maakt deel uit van het Actieplan Utrecht fietst. Dit plan moet zorgen voor een beter netwerk van fietsroutes door de stad. Verschillende routes langs de singel, zoals de Wittevrouwen-, Malie- en Tolsteegsingel, zijn hiervoor al aangepast.

Het idee is dat fietsers snel en ongestoord langs de zogeheten doorfietsroutes kunnen rijden. De routes moeten aan de ene kant de bereikbaarheid van de stad voor fietsers vergroten. Aan de andere kant moeten de routes ook aantrekkelijk zijn voor recreatieve fietsers.

Dit klinkt natuurlijk heel mooi, maar omwonenden van de Weerdsingel zien graag dat de klinkers in de weg blijven liggen in plaats van dat er asfalt komt. Ook is er protest tegen het herinrichten van de rotonde bij de Noorderbrug. Bewoners spraken eerder van een ‘versmalde, geasfalteerde racebaan’.

Verdiepingsslag

De gemeente Utrecht laat nu weten dat wethouder van Hooijdonk in gesprek is geweest met een bewonersdelegatie. In dit gesprek is besloten om extra tijd te nemen om de verschillende voorstellen in het zogenoemde Integraal Programma van Eisen te verwerken. Dit document wordt later gebruikt voor het verder uitwerken van de plannen.

“Hierbij werken we met open blik samen aan een inhoudelijke verdieping, een integrale beoordeling en een afweging van alle belangen. Een kerngroep van vertegenwoordigers van bewoners en gemeente gaat samen kijken naar verschillende ontwerpkeuzes en een voorstel doen voor een verkeersveilige en goed in de omgeving passende fietsroute.” Er wordt enkele maanden uitgetrokken voor de verdere uitwerking.