Utrecht trekt van alles uit de kast om het imago van mbo-studenten en opleidingen op te krikken

Utrecht heeft vrijdag een plan gepresenteerd waarmee het imago van mbo-studenten en opleidingen moet worden opgekrikt. Onder meer wethouder Dennis de Vries overhandigde dit papierwerk aan minister Dijkgraaf in café de Kneus, de plek die vorig jaar in opspraak kwam nadat mbo-studenten werden geweigerd.

Het zogenoemde uitvoeringsplan is opgesteld door de gemeente, mbo-studenten en de vier Utrechtse mbo-instellingen, en moet zorgen voor meer waardering voor het mbo en gelijke behandeling van mbo-studenten. “We hebben de afgelopen jaren al veel stappen gezet, maar we zijn er nog niet”, zegt wethouder de Vries. “Er moet iets fundamenteels veranderen in de samenleving zodat het mbo als volwaardige vervolgopleiding wordt gezien naast het hbo en wo.”

Een aantal concrete punten uit het plan is bijvoorbeeld de proef, waarbij mbo-studenten kunnen meedoen aan de Utrechtse Introductietijd en kunnen sporten bij Olympos, omzetten in een structurele verandering.

Samenwerking

Ook moeten er stappen worden gezet in het nachtleven, studentenhuisvesting en het verenigingsleven. “Daarvoor is een cultuurverandering in het studentenleven essentieel”, is te lezen in het plan. Daarom wordt samengewerkt met de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht.

Tot slot stopt de gemeente met het gebruik van de termen ‘hoger opgeleid’ en ‘lager opgeleid’. In plaats daarvan worden mbo, hbo en wo bij naam genoemd.

Salaris

Johan Spronk, voorzitter van ROC Midden-Nederland zegt dat een verstandige leerling ook het mbo overweegt. “Vakmanschap is heel mooi en veelzijdig. Mbo biedt talloze toekomstkansen en dat vertaalt zich tegenwoordig ook steeds vaker in méér baankansen en een hoger salaris dan voor een doorsnee hbo- of wo-opleiding. Dat is nog niet voldoende bekend, en onbekend maakt onbemind.”

Café de Kneus, de plek waar het plan aan de minister werd gegeven, kwam vorig jaar in opspraak omdat mbo-studenten werden geweigerd. Inmiddels zijn alle studenten welkom in de horecazaak aan de Nobelstraat. “De locatie laat hiermee zien dat het anders moet”, aldus de gemeente Utrecht.

Lees hier het hele uitvoeringsplan.