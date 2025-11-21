Utrecht is verkozen tot de meest fietsvriendelijke stad ter wereld door de Copenhagenize Index. Dit is een wereldwijde ranglijst van fietssteden die om het jaar wordt gepresenteerd. Volgens het juryrapport is het succes van Utrecht vooral te danken aan “de fietsverbindingen, de veilige en kalme straten en het groeiende aantal fietsstraten” die gezamenlijk zorgen voor “een van de meest complete stedelijke fietssystemen in Nederland”.

Wat Utrecht onderscheidt van andere steden is dat de stad “fietsen volledig verwerkt in haar stedenbouw”, aldus het rapport. De jury stelt dat bijna een derde van alle reizen in onze stad gemaakt wordt op de fiets, wat toont dat Utrecht “een stad gebouwd is op doorstroom, precisie en doelmatigheid, met fietsen als kern”.

Onder andere de aanpak van de Amsterdamsestraatweg, Nachtegaalstraat en de vernieuwde Westelijke Stadsboulevard krijgen van de jury een compliment.

Beoordeling andere steden

Volgens de Copenhagenize Index zijn ook Kopenhagen, Gent, Amsterdam en Parijs steden waar je goed kunt fietsen. Deze steden vormen samen met Utrecht dit jaar de top vijf van de index.

Elke stad wordt voor de index beoordeeld op 13 punten om “de verschillende dimensies van een echte fietsstad” te meten. De jury onderzoekt onder andere de planologie, het aantal plekken om je fiets te parkeren en de fietscultuur van een stad.