Utrecht vangt vanaf maart dakloze gezinnen op aan de Ghanadreef

Dakloze gezinnen worden vanaf 1 maart 2026 tijdelijk opgevangen door de gemeente Utrecht in een pand aan de Ghanadreef 2a. Op deze locatie is ruimte voor meerdere gezinnen met kinderen, met een maximum van 39 personen. De gezinnen kunnen hier uiterlijk één jaar wonen.

Momenteel wordt de tuin van het pand leeggeruimd en starten deze maand de eerste werkzaamheden aan het gebouw. In maart 2026 zullen de gezinnen met minderjarige kinderen hun intrek nemen. Minstens één gezinslid heeft de Nederlandse nationaliteit en er moet sprake zijn van een duidelijke binding met Utrecht.

Het gaat om zelfredzame remigranten: gezinnen die na een periode in het buitenland zijn teruggekeerd naar Nederland. De kinderen gaan naar school en de ouders hebben werk of een andere vorm van dagbesteding. De gemeente biedt begeleiding en houdt toezicht op het verloop van de opvang.

Geen dakloze kinderen in Utrecht

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat geen enkel kind in de stad dakloos is en zorgt daarom voor deze tijdelijke opvang. “We helpen de gezinnen om een vaste, eigen plek te vinden om te wonen”, laat de gemeente weten. “Doordat de gezinnen tijdelijk bij elkaar wonen, kunnen we hen hier makkelijker bij helpen.”

Het gebouw is naar verwachting vier jaar beschikbaar voor deze vorm van tijdelijke opvang. Daarna onderzoekt de eigenaar van het pand, Abrona, samen met de gemeente welke toekomstige bestemming de locatie krijgt.