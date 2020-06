Utrecht verbood demonstratie op Jaarbeursplein uit angst voor gezondheidsrisico’s en ongeregeldheden

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen laat weten een demonstratie op het Jaarbeursplein tegengehouden te hebben. Een organisatie met de naam Nederland in Opstand wilde afgelopen zondag met naar eigen zeggen 10.000 mensen naar het Jaarbeursplein komen. Dit werd verboden door de gemeente.

De uit de hand gelopen demonstratie in Den Haag van afgelopen zondag is de reden dat de burgemeester vandaag het nieuws naar buiten brengt dat er ook een plan was voor een protest in Utrecht.

Nederland in opstand wilde met als doel het ‘vieren van vrijheid’ afgelopen zondag tussen 13.00 en 17.00 uur naar Utrecht komen. De organisatie verwachtte 10.000 mensen.

De burgemeester besloot dat de kans op ongeregeldheden groot was, omdat er niet zoveel mensen op het Jaarbeursplein tegelijk kunnen zijn en daarbij de 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Daardoor kwam de gezondheid van de deelnemers in het gevaar.

Van Zanen schrijft: “Een dergelijk hoog aantal deelnemers (met een onderlinge afstand van anderhalve meter) heeft grote risico’s op verstorende effecten op en rond Utrecht CS, zeker omdat het risico op wanordelijkheden niet kon worden uitgesloten.”

Nieuwe demonstratie 4 juli

De demonstratie werd daarom verboden. Het verbieden van een protest is een uitzonderlijke gebeurtenis omdat demonstreren een grondrecht is. Een demonstratie kan alleen verboden worden ‘ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Dankzij het verbod heeft er geen grote demonstratie plaatsgevonden. Wel zijn er op meerdere plekken in de stad bloemen en pamfletten neergelegd. “De inhoud van de pamfletten is te relateren aan de (verboden) demonstratie in Utrecht.”

Dezelfde organisatie heeft weer een demonstratie aangekondigd, deze keer op 4 juli. De gemeente gaat weer beoordelen over dit protest door kan gaan.