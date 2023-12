Utrecht versoepelt regels voor plaatsen zonnepanelen op monumenten

De gemeente Utrecht versoepelt de regels voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten nog verder. Ook in 2021 werd de regelgeving al aangepast om dit makkelijker te maken. Op deze manier wil de gemeente belemmeringen voor zonnepanelen zo veel mogelijk weghalen.

De versoepeling gaat 1 januari 2024 in en gaat naast monumenten ook gelden voor gebouwen in beschermde stads- en dorpsgezichten. Zo gelden er vanaf het nieuwe jaar minder strikte voorwaarden voor het plaatsen van zonnepanelen aan de achterzijde van de gebouwen, ook als dit in het zicht is. Ook hoeven de zonnepanelen niet meer aaneengesloten te liggen, wat eerst wel het geval was.

“Met deze nieuwe regels vergroten we de mogelijkheden voor eigenaren van erfgoed om hun eigen energierekening te verlagen en een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Het is daarbij de kunst om de balans te vinden tussen het benutten van erfgoed voor de energietransitie, en het koesteren van de cultuurhistorische waarden. Met de nieuwe regels zoeken we daarin bewust de grenzen op”, aldus wethouder Erfgoed Rachel Streefland.