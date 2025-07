De gemeente Utrecht heeft de pilot waardoor gemeentelijke boa’s kunnen handhaven op seksuele straatintimidatie met een jaar verlengd. Sinds 1 juli 2024 is seksuele straatintimidatie strafbaar, wat voor de gemeente aanleiding was om vanaf dat moment speciaal opgeleide boa’s in te gaan zetten.

Met het strafbaar maken van seksuele straatintimidatie wilde de gemeente dat gemeentelijke boa’s ook gingen handhaven op dit feit – naast de politie. De gemeente heeft hiervoor boa’s speciaal opgeleid en getraind om seksuele straatintimidatie te observeren en te herkennen. Tijdens hun acties kleden de boa’s zich als burger, omdat zij de overtreders op heterdaad moeten betrappen. Bij een overtreding kunnen de boa’s bovendien een proces-verbaal uitschrijven, wat nodig is voor een vervolging door het Openbaar Ministerie.

‘Stevig signaal’

Burgemeester Sharon Dijksma geeft aan dat de eerste resultaten van de pilot positief zijn uitgevallen en dat de gemeentelijke boa’s met succes de overtredingen kunnen vaststellen. “Dit heeft al tot een eerste veroordeling geleid”, stelt ze. “Het komende jaar gaan we in Utrecht door met onze aanpak, waarmee we een stevig signaal geven dat wij deze vorm van seksueel geweld in de stad niet tolereren.”

Geen waarschuwing meer voor minderjarigen

De afgelopen periode is het speciaal opgeleide boa-team uitgebreid van acht naar elf boa’s. Bovendien heeft de eerste veroordeling al plaatsgevonden, en worden er deze maand eveneens twee zaken behandeld in de rechtbank, nadat er seksuele straatintimidatie werd waargenomen door de boa’s.

Vijf minderjarigen zijn eveneens staande gehouden, maar kwamen er met een waarschuwing vanaf. Bij de verlenging van de pilot is ervoor gezorgd dat minderjarigen niet alleen een waarschuwing krijgen, maar ook een ‘reprimande’, waarmee ouders worden ingelicht en uitgenodigd voor een gesprek.

Meer onder de aandacht

Van januari tot en met juni van dit jaar alleen al kreeg de gemeente 208 meldingen binnen. Ter vergelijking: in heel 2024 kwamen er 193 meldingen binnen. De gemeente benadrukt het belang om als slachtoffer aangifte te doen bij de politie en melding te maken bij de gemeente. Hiermee kan de gemeente de overlastlocaties in kaart brengen en daar specifieke handhaving op inzetten.

Op landelijk niveau wordt er ook meer gedaan tegen seksuele straatintimidatie. Recentelijk werd een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om op nationaal niveau boa’s bevoegd te maken om te handhaven.