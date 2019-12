Utrecht vervangt de komende jaren 84 kilometer aan gasleidingen

Netbeheerder Stedin gaat de komende jaren in Utrecht 84 kilometer aan gasleidingen vervangen. Reden voor de ingreep is een gasexplosie in Den Haag begin 2019.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van die gasexplosie. Daaruit zijn een aantal aanbevelingen gekomen waaronder de vervanging van grijs gietijzeren en asbestcementen gasleidingen.

Stedin heeft op basis van het onderzoek van het SodM het gasleidingnetwerk in Utrecht onderzocht en geconcludeerd dat er zo’n 84 kilometer aan leidingen vervangen moeten worden. De klus wordt in drie fases gedaan en uiterlijk begin 2026 moeten de gasleidingen zijn vernieuwd.

Gemeente

De gemeente Utrecht gaat Stedin assisteren. “Wij willen dat […] deze vervanging met zo min mogelijk overlast voor onze burgers uitgevoerd wordt. Wij zoeken daarom in samenspraak met Stedin naar mogelijkheden om deze vervanging zoveel mogelijk af te stemmen met andere vervangingsopgaven in de stad, zoals de riolering, wegen en waterleidingen”, schrijft wethouder Kees Diepeveen.

Tegelijkertijd werkt de gemeente aan het terugdringen van het gebruik van aardgas. “Duidelijk is dat er kansen zijn om het gasnet te verwijderen of niet te vervangen op plekken waar nu een verouderd gasnet aanwezig is en gas enkel wordt ingezet voor koken. Op deze plekken gaat de gemeente met Stedin en woningbouwcorporaties aan de slag om bewoners een aanbod te doen voor de overstap naar een elektrische manier van koken”, aldus de wethouder.