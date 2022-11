Utrecht verwacht meer Oekraïense vluchtelingen, maar opvangplekken blijven schaars

Vanwege de winter die voor de deur staat en de Oekraïense infrastructuur die bijna dagelijks door Russische raketten wordt verwoest, verwacht de gemeente Utrecht dat de komende maanden meer mensen Oekraïne zullen ontvluchten. Dat betekent tegelijkertijd dat er nieuwe opvanglocaties in de stad gevonden moeten worden en dat blijkt een lastige opgave.

Sinds Rusland op grote schaal het buurland Oekraïne is binnengevallen op 24 februari van dit jaar, zijn volgens UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, zo’n 14 miljoen inwoners op de vlucht. Daarvan staan er momenteel 1.380 ingeschreven in Utrecht, waarvan zo’n 60 procent bij een gastgezin woont of zelf onderdak heeft gevonden en 40 procent in een opvanglocatie van de gemeente verblijft.

Het verloop van de oorlog laat zich lastig voorspellen, maar de verwachting is dat het conflict nog jaren zal voortslepen. Dat is althans te lezen in een rapport van Clingendael. Daarnaast is het zo dat het winter wordt en dat Rusland momenteel bezig is infrastructuur, waaronder energiecentrales, te vernietigen in Oekraïne. De verwachting is dan ook dat meer mensen het Oost-Europese land de komende periode verlaten en minder mensen zullen terugkeren.

Opvangplekken

“Dit betekent dat er een voortdurende noodzaak is om locaties te blijven ontwikkelen voor de opvang van vluchtelingen”, schrijft het college in een brief aan de raad. Het streven van de gemeente is om voor 1.200 Oekraïense vluchtelingen een opvangplek te hebben. Op dit moment zijn er 662 plekken. Naast dat het streefgetal niet is bereikt, speelt ook mee dat opvanglocaties die nu worden gebruikt allemaal tijdelijk zijn. Tot slot is het zo dat sommige vluchtelingen bij het gastgezin vertrekken en onderdak in de gemeentelijke opvang nodig hebben.

“Het is dus nodig om meer opvangplekken te realiseren, om de vluchtelingen die al in Utrecht verblijven te kunnen blijven opvangen.” De gemeente is nu dan ook op zoek naar plekken die minimaal een jaar gebruikt kunnen worden. In het eerste kwartaal van 2023 worden er aan de Kanaalweg, Piramidedreef en in het tweede opvangschip nieuwe locaties geopend.

Krap

Daarnaast worden 68 opvangplekken aan de voormalige stadswerf aan de Koploperstraat ingericht. Op hetzelfde terrein komen ook dertien onzelfstandige woonunits die ruimte kunnen bieden aan 65 personen. Aan het Herculesplein wordt binnenkort een kantoorgebouw getransformeerd zodat er straks plek is voor 286 mensen. “Dit geeft wat meer ruimte. Met de huidige prognoses zal het echter na het tweede kwartaal 2023 dan weer heel krap kunnen worden.”

Het vinden van nieuwe plekken wordt volgens de gemeente tot slot steeds lastiger. Lang niet alle locaties die bekeken worden zouden namelijk geschikt zijn. “Daarnaast is de ruimte in Utrecht schaars en stemmen we daarom altijd goed af met de bestaande ruimtelijke ontwikkelingen in de stad.”

