Utrecht verwelkomt elektrische ‘bierboten’ bij de Weerdsluis

Utrecht heeft er twee nieuwe elektrische ‘bierboten’ bij. De schepen, die vrijdagmiddag in gebruik zijn genomen bij de Weerdsluis, worden ingezet voor de bevoorrading van horecagelegenheden aan en rond de Oudegracht.

Met de ingebruikname is volgens de gemeente de laatste dieselaangedreven bevoorradingsboot in de binnenstad omgebouwd tot een elektrisch model. Bovendien is er een extra ‘bierboot’ aan de vloot toegevoegd. De schepen vervoeren meer dan alleen bier, maar de term wordt in de volksmond veel gebruikt.

Wethouder Susanne Schilderman (Openbare Ruimte) voer vrijdagmiddag zelf op een van de nieuwe schepen door de sluis. “Met deze nieuwe elektrische schepen zetten we opnieuw een stap richting een schonere en leefbare binnenstad.”

Volgens de wethouder zet de gemeente meer in op transport over het water, om daarmee de werfkelders te ontlasten, de verkeersdrukte in het centrum te verminderen en het oppervlaktewater schoner te houden. “Met deze schepen doen we dat schoner en stiller, en kunnen we bovendien met deze schepen de horeca nog beter bevoorraden”, aldus Schilderman.

Elektrisch varen door de grachten

Later dit jaar vervangt de gemeente ook drie kleinere dieselschepen. Daarmee bestaat de volledige gemeentelijke vloot uit acht elektrische schepen, wat volgens de gemeente ook bijdraagt aan schoner oppervlaktewater.

Sinds de jaren tachtig verzorgt de gemeente de bevoorrading van de Utrechtse horeca en de inzameling van afval langs de Oudegracht per schip. De afgelopen vijftien jaar gebeurde dat grotendeels al elektrisch, met de zogenoemde stroomboot (de oorspronkelijke ‘bierboot’) en de ecoboot (afvalboot).

Met de nieuwe schepen kan de gemeente inspelen op de toenemende vraag naar goederenvervoer over het water. Om die ontwikkeling te stimuleren, kondigde Utrecht in 2023 aan dat er langs de Oudegracht 250 extra afmeerplekken komen, uitsluitend bedoeld voor vrachtboten.