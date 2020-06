Utrecht viert 898e verjaardag; ‘Het is een verjaardag zonder slingers’

Utrecht bestaat vandaag precies 898 jaar. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de verjaardag dit jaar vanwege het coronavirus anders gevierd wordt dan normaal. “Het voelt een beetje als een verjaardag zonder slingers, zonder taart, zonder visite.”

Utrecht kreeg met goedkeuring van Keizer Hendrik V op 2 juni 1122 stadsrechten, ook wel gezien als de geboorteakte van de stad. Utrecht is daarmee één van de eerste Nederlandse steden met stadsrechten.

Utrecht ontstond op de plaats van het Romeinse fort Trajectum op de plek van het huidige Domplein. Later ontwikkelde de stad zich tot bisschopsstad en een belangrijk handelscentrum.

Muur

“Vandaag mogen we 898 kaarsjes uitblazen”, zegt Van Zanen. “Zeker, het is een andere verjaardag dan anders. Want ook op deze bijzondere dag houden we afstand, vermijden we grote gezelschappen, worden we gescheiden door plexiglas. […] Die afstand voelt als een onzichtbare muur.”

In 2022 bestaat Utrecht 900 jaar. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn uitgenodigd om in die periode evenementen en activiteiten te organiseren. Het jubileum wordt gevierd van 2 juni 2022 tot 11 november van hetzelfde jaar, de dag waarop het feest van Sint Maarten plaatsvindt, de beschermheilige van Utrecht.

“Ik hoop van harte dat die onzichtbare muur tussen ons dan is afgebroken en we samen onze 900ste verjaardag kunnen vieren. Weer dicht bij elkaar, in een stad zonder muren en met slingers, taart en een huiskamer vol visite.”