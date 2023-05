Utrecht viert de bevrijding met toespraken en bloemen: ‘Laten we in deze prachtige stad elkaars verschillen respecteren en vieren’

In Utrecht werd zondagavond stilgestaan bij de bevrijding van de stad op 7 mei 1945. Bij het Polar Bear Monument in het Hogelandsepark waren een kleine honderd mensen aanwezig.

De bevrijding van Utrecht wordt jaarlijks gevierd op 7 mei, twee dagen na de nationale Bevrijdingsdag. De geallieerden kwamen Utrecht op 7 mei 1945 bevrijden. Het Engelse 49ste Regiment Verkenningstroepen, ook wel bekend als de Polar Bears, kwamen destijds over de Biltstraat de stad binnenrijden.

Net zoals ieder jaar werd ook dit jaar stilgestaan bij dit monument in het Hogelandsepark. Zo werd het Britse en Nederlandse volkslied gespeeld door de Koninklijke Brassband Utrecht en hield burgemeester Sharon Dijksma een toespraak. Dijksma eerde de vrijheid van de stad en nam de aanwezigen nog even mee naar 7 mei 1945. Die dag werd overschaduwd door het lot van tien mannen van de Binnenlandse Strijdkrachten die omkwamen in een vuurgevecht met terugtrekkende soldaten. “De vrijheidsmuziek werd nog een laatste keer wreed verstoord. Op 4 mei herdachten we hen, vandaag vieren we wat zij ons nalieten. Dat doen we door het geluid van ónze vrijheid te laten horen.”

Ook hield de zestienjarige Mehrzad Joussefi, kind van Iraans/Duitse vluchtelingen een toespraak voor de kleine honderd aanwezigen. “Ik sta hier als kind van gevluchte ouders in een land waar vrijheid door jongeren vaak als vanzelfsprekend wordt ervaren.” Hij sloot zijn woorden af met: “Laten we in deze prachtige stad elkaars verschillen respecteren en vieren.”

Bloemstukken

Daarna werden er bloemstukken gelegd bij het monument. Dit werd onder andere gedaan door Dijksma, Loco-commissaris van de Koning Huib van Essen en voorzitter van ‘Utrecht Comité 4 mei-Herdenking’ Youri van Dorssen.