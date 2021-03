Utrecht voert per 1 september betaald parkeren in in omgeving Bolksbeekstraat en Molenbeekstraat

De gemeente Utrecht gaat vanaf 1 september betaald parkeren invoeren in de omgeving van de Bolksbeekstraat en de Molenbeekstraat, in de Dichterswijk. Dat besluit is genomen nadat uit een peiling onder bewoners bleek dat een meerderheid voor invoering is.

Volgens de gemeente blijkt uit parkeerdrukmetingen dat de parkeerdruk in het gebied hoog is. Samen met wijkverkeersadviseurs en het wijkbureau is gezocht naar manieren om die parkeerdruk te verlagen, maar er werden geen alternatieven gevonden die dat voldoende doen. De gemeente heeft vervolgens aan bedrijven en bewoners in het gebied via een internetpeiling hun mening gevraagd over de invoering van betaald parkeren.

Omdat de parkeerdruk in de Bolksbeekstraat (deelgebied 2) hoog is en nog verder toeneemt als betaald parkeren wordt ingevoerd in de Molenbeekstraat (deelgebied 1), kregen bewoners van de Bolksbeekstraat een extra stemoptie. Zij konden, naast de opties vóór of tegen betaald parkeren of geen mening, ook stemmen voor de optie ‘alleen vóór betaald parkeren wanneer betaald parkeren wordt ingevoerd in deelgebied 1’.

Meerderheid

In allebei de gebieden is een meerderheid van de respondenten voor betaald parkeren. In de Molenbeekstraat en omgeving stemden 156 van de 245 respondenten voor en 85 tegen.

In de Bolksbeekstraat en omgeving waren 112 van de 204 respondenten voor, tegenover 52 tegen. 39 respondenten in deelgebied 2 gingen voor de optie ‘alleen vóór betaald parkeren wanneer betaald parkeren wordt ingevoerd in deelgebied 1’.

Balijelaan

De gemeente heeft daarom besloten dat in de gebieden rond de Molenbeekstraat en Bolksbeekstraat per 1 september 2021 betaald parkeren wordt ingevoerd. De twee deelgebieden worden toegevoegd aan parkeerrayon Hendrik Tollensstraat en vallen in tariefzone A2. Betaald parkeren geldt dan van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 23.00 uur.

De adressen Balijelaan 2 tot en met 16 horen niet bij dit gebied en vallen volgens de parkeerbelastingverordening in tariefzone B1. De grens tussen tariefzone A2 en B1 ligt op het midden van de Balijelaan.