Utrecht volgens Ankie Petersen: ‘Een monument kan niet voortbestaan zonder draagvlak’

Ankie Petersen is eerder deze maand benoemt tot het Monumententalent 2021. Dat is de prijs om talent van jonge erfgoedprofessionals te ontwikkelen. Volgens de jury onderscheidt Ankie zich doordat ze ‘nieuwe verbindingen zoekt tussen werelden en werkvelden die elkaar normaal gesproken niet zo gauw raken’. Ze is zowel zelfstandig ondernemer en werkt bij de Landmacht. Ankie won met de prijs ook 7.000 euro om haar eigen ontwikkeltraject in te vullen en een kunstwerk Roosje van Donselaar. We vroegen haar wat ze zo interessant vindt aan cultureel erfgoed en waar ze tot rust komt in Utrecht.

Met wat voor projecten houd je je met jouw eigen bedrijf bezig?

“Ze hebben allemaal te maken met monumenten en participatie. Het gaat mij niet per se om het in stand houden van monumenten en te zorgen dat oude gebouwen overeind blijven. Het gaat mij meer om wat voor connecties mensen hebben met gebouwen of de bebouwde omgeving en wat voor verhalen daarachter zitten. Ik ben nu vooral bezig met De Kerkvernieuwers, een organisatie waar ik een van de oprichters van ben. De komende jaren komen heel veel kerken leeg te staan. Wat gaan we vervolgens met die kerkgebouwen doen? Kunnen we daar een maatschappelijke invulling aan geven? Dus er niet alleen hotels of woningen van maken, maar zorgen dat er nog mensen terechtkunnen voor culturele programma’s en sociale activiteiten. Een monument kan niet voortbestaan zonder draagvlak. Er moeten mensen zijn die de zorg ervoor dragen. Ik zie dat voor me op een manier waarbij ze ook daadwerkelijk zeggenschap hebben.”

En wat doe je bij het ministerie van Defensie?

“Mijn werk bij de Landmacht gaat over cultureel erfgoedbescherming vanuit militair perspectief. Bijvoorbeeld als Nederlandse militairen ergens op uitzending gaan, dat ze dan basiskennis hebben op het gebied van de cultuur van het land. En dat ze training hebben gehad waardoor ze aandacht hebben voor cultureel erfgoed. Bij de invasie in Irak in 2003 zijn er bijvoorbeeld door de Amerikanen destijds per ongeluk allerlei locaties beschadigd, waarvan er vaak simpelweg geen weet was dat het belangrijk erfgoed was. Er is wel eens een kamp opgezet op een archeologische vindplaats. Dat soort dingen wil je voorkomen. Als je cultuur niet respecteert en er geen aandacht besteedt, kan het zo zijn dat je de relatie met de lokale bevolking frustreert. En dat je missie gevaar loopt.”

Wat vind je er zo interessant aan om je bezig te houden met cultureel erfgoed?

“Vooral de menselijke relaties en verhalen die erachter zitten. Dat is bij de Landmacht ook relevant: het gaat niet over de monumenten en waarom die belangrijk zijn, maar over de relatie die de mensen hebben met bepaalde plekken. Die relatie tussen mensen, de monumenten en het cultureel erfgoed is wat ik er zo interessant aan vind.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Bij Fort Blauwkapel en het kerkje dat daar staat. Het is een plek wat meer buiten de stad, een beetje een verborgen eilandje. Het is er best rustig en heel mooi. Dat kerkje komt uit de vijftiende eeuw. Best bijzonder dat het daar staat en dat daar een militair fort omheen is gebouwd. En nu wonen er ook mensen. Al die verschillende lagen van de geschiedenis komen samen op die plek. Heel cool.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Bij SAAR aan de Catharijnesingel. De mensen hebben een hart voor lekker eten en drinken. Dat merk je echt. Je hebt er een leuke avond met het lekkere eten, maar ook met de mensen. Ze laten je echt welkom voelen. Het eten is er fantastisch. Ze hebben spannende, gedurfde en eigenzinnige gerechten. De cheesecake van echte Goudse kaas is een van hun lekkerste gerechten. Die ga ik misschien wel op mijn bruiloft serveren deze zomer.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“De grachten met de werven en werfkelders zijn natuurlijk hele unieke plekken. Die geven zo’n magisch gevoel als je er rondloopt, vooral op een rustig moment. Een zondagochtend of een doordeweekse avond. Dan kan je alles mooi bekijken. De grachten en hun omgeving vertellen stiekem ook heel veel over de ontwikkeling van de stad. Je kunt naar een museum om over de stad te leren, maar buiten op straat komt die geschiedenis tot leven ”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Ik ben trots op de mensen in Utrecht. In alle verschillende hoeken vind je bewoners die zich inzetten voor de stad. Ik woon zelf in Overvecht. Mijn wijk heeft een minder goede reputatie, maar dat is onterecht. Als je kijkt naar de initiatieven van de bewoners om de wijk beter te maken en de dingen die ze voor elkaar te doen, is dat supertof om te zien.”

Utrecht is…

“…de mooiste stad van het land.”