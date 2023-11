Utrecht volgens Anne Rijsterborgh van De Leckere: ‘We bekeken de cijfers en dachten: dit moet kunnen werken’

Op een nog geheime locatie is het brouwproces van Brouwerij De Leckere weer opgestart. Het bier kan online besteld worden en ook de levering aan horeca is weer begonnen. De Leckere maakt een doorstart. Deze zomer werd het Utrechtse biologische biermerk failliet verklaard, maar liefhebbers kochten de merkrechten, recepten en voorraad en sloegen opnieuw aan het brouwen. Hoofdbrouwer Anne Rijsterborgh is een van de nieuwe mede-eigenaren. De brouwerij vierde vorig jaar nog het 25-jarig jubileum, maar uiteindelijk viel het doek voor de vorige eigenaren. Maar nu is de eerste lading vers gebrouwen De Leckere-bier volgende week klaar om weer uit de tap te stromen.

Jullie zijn nu met zeven aandeelhouders. Was iedereen eerder al bij De Leckere betrokken?

“Nee, alleen ik. Ik ben een van de oud-werknemers. De rest is echt een groep liefhebbers. Zij dronken het bier graag en kwamen uiteindelijk via via bij mij terecht. Ze wilden er meer over weten, want ze wilden wel doorgaan met het bedrijf. Samen schreven we een bedrijfsplan en keken wat we het waard vonden. We deden mee met de veiling en die wonnen we.”

Hoe zit het met de schulden die het ‘oude’ De Leckere heeft?

“Wij hebben alleen het merk gekocht. De schulden liggen bij de vorige eigenaren. Zo werkt dat met een faillissement.”

Heb je getwijfeld mee te doen met de doorstart?

“Ik had niet het idee om zelf mede-eigenaar te worden, maar wilde eventueel wel gaan werken voor degene die het anders over had genomen. Maar toen de anderen mij benaderden, was er geen twijfel. We bekeken de cijfers en dachten: dit moet kunnen werken. Toen was het duidelijk.”

Wat zijn de reacties tot nu toe?

“Dat zijn heel veel positieve reacties. We krijgen veel mailtjes van klanten met felicitaties. En langzaamaan komen de bestellingen binnen. Het moet ook niet te snel gaan, want ik doe nu bijvoorbeeld het grootste deel van de distributie nog zelf.”

Zijn er dingen die jullie anders gaan doen?

“Sommige bieren ga ik denk ik niet meer brouwen, zoals De Leckere Dubbel. Ik wil me vooral focussen op onze vaste bieren: het pilsener, blond, tripel, witbier, de WIPA en de seizoensbieren. Die worden de prioriteit. Ik wil heel graag ook nog een goeie West Coast IPA erbij maken. Ook de drie alcoholarme bieren wil ik houden.”

Je was hiervoor zes jaar brouwer bij De Leckere. Hoe ben je bierbrouwer geworden?

“Ik heb Plantenwetenschappen in Wageningen gestudeerd. Als hobby maakte ik toen al zelf bier en wijn. Ook kweekte ik bijvoorbeeld ook paddenstoelen en allerlei andere dingen. Tijdens mijn laatste jaar deed ik naast mijn studie een opleiding tot brouwer. Via mijn tante hoorde ik over een vacature bij De Leckere. Ik was toen al bij meerdere brouwerijen geweest om een keer mee te lopen, maar nergens was echt werk. Bij De Leckere werd ik bijna direct aangenomen en toen ik daar was begonnen, dacht ik: dit is het.”

Wat vind je zo leuk aan dit vak?

“Er is oneindig veel kennis over bier maken. Als je 2 procent weet, dan weet je al veel. Je kan altijd blijven leren. In een brouwerij is er ook altijd iets dat gemaakt moet worden of iets dat niet helemaal lekker loopt. Dat kan je dan weer oplossen. Dat vind ik heel leuk. Het is een goede combinatie. En ik hou gewoon van bier. Het is leuk om mensen zelfgemaakt bier te kunnen geven. Daar ben ik trots op.”

Wat voor wensen staan er op jullie lijstje als nieuwe eigenaren?

“Ik heb daar wel ideeën over, maar die hebben we verder nog niet uitgewerkt of goed besproken. Ik denk wel dat we allemaal weer een plek willen waar De Leckere zelf bieren kan schenken, net zoals bij het Werkspoorcafé. Of een samenwerking met een café, waar we een soort proeflokaal kunnen inrichten. Daarin zijn we nog zoekende. Ik zou heel graag ergens in het centrum een kleine brewpub openen.”

Wat is jouw favoriete De Leckere-bier?

“Ik vind het blond, de Gulden Craen, altijd goed. En De Leckere Pilsener is en blijft het lekkerste pils vind ik. Dat is een van de redenen dat we door wilden natuurlijk. Verder hangt het van het seizoen af: in de lente is het lentebock en in de herfst herfstbock.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Dat is bij Kafé België, want daar heb je heel veel keuze. Vroeger kwam ik ook graag in de Boothill Saloon in de Twijnstraat, maar die bestaat niet meer.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Toen ik hier op de middelbare school zat, ging ik altijd met vrienden voetballen op de brug op de Kromme Nieuwegracht bij Paushuize. De bal belandde natuurlijk altijd in het water. Daarna poolen in de Twijnstraat bij de Stichtse Taveerne en vaak nog even naar Kafé België. En als we uitgingen ook nog even langs Rany in café Le Carafon aan de Hamburgerstraat. Hij is in 2016 overleden.”

Wat is je droomhuis in Utrecht?

“Dat is de witte villa bij Lepelenburg, waar we vroeger ook vaak voetbalden en barbecueden, maar sterrenwacht Sonnenborgh is ook leuk. Maar waar ik nu woon, vlak bij de Maarsseveenseplassen, is een van mijn lievelingsplekken.”

Utrecht is…

“…lecker bier drinken met vrienden.”

In 2019 verhuisde De Leckere van De Meern naar een nieuwe locatie in het Werkspoorkwartier. Hier stond een prachtig nieuw ingerichte brouwerij om daarmee de productie flink te verhogen. Wel waren de verbouwing en verhuizing wat duurder uitgevallen, maar dat zou de jaren daarop terugverdiend moeten worden. Toen begon echter de coronacrisis en viel de omzet die er behaald werd door verkoop aan de horeca grotendeels weg. Toen dat ook weer voorbij was, stegen in 2022 de grondstofprijzen. Het bleek het laatste zetje te zijn en in juni werd het bedrijf failliet verklaard. Een paar weken later gold dat ook voor Werkspoorcafé De Leckere.