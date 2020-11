Utrecht volgens architect en directeur van Zecc Architecten Marnix van der Meer

Marnix van der Meer richtte zeventien jaar geleden zijn eigen Utrechtse architectenbureau op: Zecc Architecten. Nu geeft hij samen met Bart Kellerhuis leiding aan een team van twintig mensen en won het bureau eind oktober de award voor Architect van het Jaar 2020.

De prijs gaat niet alleen om gebouwd werk, maar ook om ondernemerschap, de bijdrage aan het architectuurdebat, academische of culturele prestaties en het interesseren van een breed publiek voor architectuur. Zecc Architecten ontwierp onder meer het interieur van de bibliotheek aan de Neude, maar hield zich bijvoorbeeld ook bezig met de transformatie van de Werkspoorfabriek en de bouw van de Torenappartementen langs het Merwedekanaal.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de watertoren op de Amsterdamsestraatweg, maar ook aan de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. We vroegen Marnix naar zijn favoriete project tot nu toe en wat zijn droomhuis is in Utrecht.

Wist je altijd al dat je architect wilde worden?

“Het zat er van kinds af aan al in. Dat hoor je vaak met architecten: dat het heel jong al begint. Het mooie van het vak is dat het technisch én creatief is. Dat vind ik erg fijn. Je mag dromen, creëren en het creatieve proces op gang brengen, maar het is ook tastbaar. Je staat met bouwvakkers op de bouw en bedenkt: ‘Hoe gaan we dat nou maken?’ En hoe bedenk je het zo dat iemand anders het kan maken. Verder laat je met architectuur iets na voor iedereen. Het is een grote verantwoordelijkheid. Als je een gebouw ergens realiseert, moeten mensen daar vijftig jaar naar kijken. Je maakt een plek in de stad. Die verantwoordelijkheid voel ik ook. Tuurlijk wil je dingen creëren en heb je dromen, maar uiteindelijk doe je het voor de bewoners, de stad of mensen die er werken.”

Hoe zou je de stijl van jouw bureau omschrijven?

“We vinden het leuk om iets van historie te duiden. Zoals bij de appartementen langs het Merwedekanaal in Oog in Al. Het is een modern gebouw, maar het geeft ook een verwijzing naar de oorspronkelijk functie van die plek. Op het voormalige fabrieksterrein stonden vroeger grote silo’s voor de opslag van soja. De woontoren verwijst naar die silo’s. Dat vinden we mooi: ergens iets nieuws maken, maar met een brug naar het verleden. Niet door het letterlijk terug te bouwen, maar door een verwijzing te maken. Doordat we veel transformatieprojecten doen, ben je vaak bezig met herbestemming van monumentale panden. Bij nieuwbouwprojecten kijk je daardoor meer naar de historische waarde van de plek en de context waarbinnen je iets nieuws toevoegt.”

Heb je een favoriet Utrechts project?

“Dat is de bibliotheek aan de Neude, omdat het een gebouw is van iedereen. Het is een waanzinnig mooi gebouw dat je letterlijk openmaakt en zo open kan stellen voor alle Utrechters. De centrale hal van het oude postkantoor was publiek toegankelijk, maar je kwam nooit in de rest van het gebouw. Daar stonden machines en waren telefooncentrales. Het is een bijzonder project dat je teruggeeft aan Utrecht. Dat is natuurlijk wel gaaf.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Wat voor project zou je ooit graag nog een keer willen doen?

“Zoiets als het Forum in Groningen is een droomopdracht: een gebouw in de binnenstad mogen bouwen met allerlei publieke functies. Of een grootschalige transformatie van een bestaand gebouw. Dat je bijvoorbeeld een gebouw hebt waar je een aantal extra lagen op kunt bouwen. Dat lijkt me ook geweldig: om nieuw en oud echt met elkaar te verbinden. Er zijn prachtige voorbeelden van, zoals de Fenixhallen in Rotterdam. Daar is een nieuw woongebouw op een bestaand gebouw geplaatst. En waar we nu naar werken, de tijdelijke huisvesting Tweede Kamer, is ook een hele eervolle opdracht. Het is een politiek beladen project, maar we kunnen niet wachten tot dat in gebruik genomen gaat worden. Dat geldt ook voor de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg. Daar werken we al heel lang aan. Volgend jaar is die klaar. De watertoren dreigde helemaal in verval te raken en werd van binnen letterlijk leeggeroofd. Nu worden er fantastische woningen in gemaakt.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Mijn vader is geboren als bakkerszoon in de Griftstraat. Ik ging hier 30 jaar geleden studeren en woonde in het laatste studentenhuis op de Maliebaan. Daar maakte ik met een vriend een ‘Mannenkunstwerk’ aan de oneven zijde als reactie op de Kunst door Vrouwen beeldenroute aan de even zijde van de straat. We wisten dat het niet mocht, maar we namen de gok. We haalden de krant en het beeld heeft er jaren gestaan. Echt mooi was het niet, maar het ging om het statement en het plezier.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“De periode dat ik in de Zeeheldenbuurt woonde. Daar ging ik samenwonen, had ik het mooiste dakterras van Utrecht en werden mijn kinderen geboren. De straatfeesten waren daar legendarisch. Meestal moest de politie die met lichte dwang beëindigen. Met ruim honderd buren dineren aan lange tafels op straat en het borrelen op de straat ging nog maanden door tot de winter. Vanaf de lente zaten we weer met elkaar op de stoep. Ik heb daar achttien jaar met veel plezier gewoond.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Wat is je droomhuis in Utrecht?

“Ik heb veel droomhuizen mogen ontwerpen in Utrecht, zoals woningen in kerken, een watertorenwoning of een bijzonder huis met een stalen gevel in de Bouwstraat. Toch voel ik mij het meest thuis in mijn eigen droomhuis dat ik heb gebouwd op de Veemarkt. Niet voor in de architectuurbladen, maar wel helemaal thuis. Een paar jaar geleden kwamen daar kavels te koop. Als ik in Utrecht iets voor mezelf wil bouwen, moet ik het nu doen, dacht ik. Het was heel leuk om te doen, maar ik vond het niet zo makkelijk om voor mezelf te ontwerpen. Het is makkelijker om voor een opdrachtgever te werken. Die maakt ook keuzes voor jou.”

Utrecht is…

“…gezellig en vertrouwd. Je komt altijd toevallig weer een bekende tegen op straat.”a