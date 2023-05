Utrecht volgens arts-microbioloog Marc Bonten: ‘In januari 2020 liet iedereen alles uit zijn handen vallen’

In de rubriek Utrecht Volgens spreken we een bekende of onbekende Utrechter. Vaak met een actuele aanleiding en altijd met een paar standaardvragen over het leven in Utrecht.

Marc Bonten is arts-microbioloog en hoogleraar Moleculaire epidemiologie van infectieziekten. Tijdens de coronapandemie was hij ook onderzoekscoördinator van COVID-19 onderzoek in het UMC Utrecht. Op vrijdag 26 mei is hij een van de sprekers bij een openbare publiekslezing in het UMC Utrecht: ‘Terugkijkend op corona’. Wetenschappers en artsen vertellen over de coronapandemie: hoe het ging en wat heeft het opgeleverd? We vroegen Bonten naar een van de coronaonderzoeken en naar zijn lievelingswinkel in Utrecht.

Wat willen jullie bereiken met de lezing?

“Met de lezing willen we mensen op de hoogte stellen en bijpraten over wat wij aan wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan tijdens de pandemie. Niemand werkte daarvoor nog met het virus, want we kenden het natuurlijk nog helemaal niet. Dus in januari 2020 liet iedereen alles uit zijn handen vallen en ging bedenken: wat kan ik doen? Er zijn heel veel initiatieven gestart. Ik ga vertellen op welk moment we welke vragen hadden en hoe we die toen hebben geprobeerd te beantwoorden. En ook of dat gelukt is en wat het effect daarvan was op het coronabeleid in Nederland en de behandeling van patiënten.”

Welke onderzoeken bespreek je?

“Ik ben bij heel wat onderzoeken betrokken geweest. Eén die zeker aan bod komt, is het grote wereldwijde onderzoek over wat we hebben gedaan voor de behandeling van patiënten op de intensive care: de REMAP-CAP-studie. Door dat onderzoek konden we meerdere groepen medicijnen tegelijk testen. Die studie was al opgezet voor corona, en was bedoeld om tijdens een pandemie te kunnen functioneren. Dat werkte heel goed. We moesten aan het begin heel erg veel ziekenhuizen laten aansluiten. Dat was een flinke logistieke operatie. Uiteindelijk deden veel patiënten mee en kregen we vanaf het najaar van 2020 de eerste resultaten van behandelingen. Zo konden we in korte tijd veel belangrijke vragen beantwoorden. Wat je ook ging onderzoeken tijdens de pandemie, je moest wel snel zijn. Er waren snelle antwoorden nodig voor de patiënten.”

Je was tijdens de pandemie onderzoekscoördinator bij het UMC Utrecht, een andere rol dan je gewend was. Hoe was dat?

“Dat was niet altijd makkelijk. Alle onderzoeken moesten bij mij worden gemeld. Ik kon besluiten of bepaalde onderzoeken wel of niet doorgingen. Dat leverde best wel eens wat discussie op. Bijvoorbeeld bij onderzoek naar de beste behandeling voor coronapatiënten. Er waren heel veel (kleine) initiatieven, maar de enige manier om snel een antwoord te vinden, is als je allemaal samenwerkt.”

Wat doet een arts-microbioloog precies?

“Het is een heel veelzijdige rol. Als arts-microbioloog houd je je bezig met infectieziekten, vooral bij patiënten die al in het ziekenhuis liggen. Als er op dat gebied problemen zijn, moet er een diagnose worden gesteld. Daarover adviseert een arts-microbioloog. Dat geldt ook voor de daaropvolgende behandeling van een patiënt. Verder ben je verantwoordelijk voor hoe het er in het laboratorium aan toegaat en dat de uitslagen kloppen. En je houdt je bezig met de infectiepreventie in het ziekenhuis: hoe zorg je ervoor dat de mensen die in het ziekenhuis liggen niet nog een andere infectie krijgen?”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“De Nieuwegracht. Als ik een stukje ga lopen, dan loop ik daar graag. Het is daar lekker rustig.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“Dat is simpel: Boekhandel Bijleveld. Het komt zelden voor dat ik daar niet naar binnen ga als ik er langskom. Het aantal nog te lezen boeken stapelt zich gestaag op thuis.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Ik ben een Limburger en toevallig ben ik door mijn werk 25 jaar geleden in Utrecht terechtgekomen. Wat ik erg leuk vind, is dat ik uit Maastricht kwam en altijd heel trots was om te vertellen dat ze daar zoveel Michelinsterren hadden. Nu zie je toch dat het begint om te draaien, nu we er twee bij hebben gekregen. Misschien is er in Utrecht nu wel meer te beleven op dat gebied dan in Maastricht. Dat vind ik leuk.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Dat is bij Café Primus op de Jan van Scorelstraat. Ze hebben me daar al een hele tijd niet gezien, maar als de kinderen wat groter zijn, wordt het weer eens tijd voor een biertje daar.”

Utrecht is…

“…het wetenschappelijk middelpunt van het land.”

Publiekslezing ‘Terugkijkend op corona’ (wel van tevoren aanmelden)

Wanneer: vrijdag 26 mei 14.30 – 17.30 uur met afsluitende borrel

Waar: Roze collegezaal in het UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

Aanmelden kan via de website van UMC Utrecht.