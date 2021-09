Utrecht volgens bedenker regenboogfietspad Elias van Mourik: ‘Studenten verdienen meer kleur’

De 23-jarige Elias van Mourik heeft eind augustus, uit handen van burgemeester Sharon Dijksma, de Annie Brouwer-Korf prijs ontvangen. Hij won de prijs omdat hij de initiatiefnemer is van het grootste regenboogfietspad ter wereld dat deze zomer op het Utrecht Science Park (USP) is aangelegd. Tijdens het Midzomergracht Festival wordt sinds 2007 de Annie Brouwer-Korf prijs uitgereikt aan mensen of organisaties die zich inzetten voor de acceptatie en zichtbaarheid van de Utrechtse regenbooggemeenschap. We vroegen Elias hoe hij op het idee kwam voor het fietspad en wat zijn droomhuis is in Utrecht.

Wat vind je ervan dat je de Annie Brouwer-korf prijs hebt gewonnen?

“Het was echt een heel mooi event, met zangeressen, een grote happening. Je voelt je best bijzonder op zo’n moment. Er zaten zoveel mensen toe te kijken, heel vet. Het is een supermooie prijs. Het beeldje is speciaal voor dit jaar ontworpen. De geldprijs is ook heel fijn, maar die stop ik weer in de gemeenschap.”

Wat ga je met die 5000 euro doen?

“Een deel gaat in ieder geval gebruikt worden om samen met verschillende mensen en organisaties iets in Lombok op te zetten. Iets wat te maken heeft met seksuele diversiteit. Bijvoorbeeld door het met voorlichting onder de aandacht brengen. Hoe bereik je mensen op een fijne manier? Iedereen heeft het recht om intolerant te zijn, maar het gaat over respect. En over sociale cohesie in de wijk. Zelf woon ik ook in Lombok en hier valt echt winst te behalen. Ik wil zorgen dat mensen niet meer in elkaar geslagen worden, maar ook iets betekenen voor mensen die geweld plegen. Ook al help ik maar één iemand geen geweld meer plegen of laat ik mensen twee keer nadenken: is het echt relevant dat je weet of iemand een man of vrouw is? Dat is het al waard.”

Hoe ben je op het idee gekomen voor het fietspad?

“Ik sprak voor mijn studie met Pepijn Zwanenberg, de initiatiefnemer van het regenboogzebrapad in de stad. Dat was toen de eerste in Nederland. Ik liep een paar dagen voor dat gesprek een lesgebouw uit op het USP en dacht: ‘Het is hier zo lelijk en saai’. Ik raakte er een beetje geïrriteerd door. Studenten verdienen meer kleur en stof tot nadenken. Ik raakte niet gemotiveerd van deze plek. Wat als ik hier gewoon een regenboogfietspad maak? Bizar genoeg is dat gelukt.”

Wat zijn de reacties op het fietspad?

“De boodschap van het fietspad is dat je jezelf kan zijn op het USP, in Utrecht, in Nederland. Maar er komen ook andere dingen uit voort. Het is heel mooi om te merken wat het teweegbrengt. Zo hoorde ik iemand die ontslag heeft genomen, omdat diegene het fietspad zag en dacht: ‘Dit is iets van betekenis. En ik zit alleen maar in de papieren.’ Hij wilde ook iets van betekenis doen en doet nu een jaar vrijwilligerswerk. En mensen nemen bijvoorbeeld hun kind mee om op de strepen te stappen en ze de kleuren te leren. Het fietspad gaat viral op Instagram en TikTok. En laatst zat ik ergens op een terras en hoorde ik iemand praten over het fietspad. Ze hadden een Mario Kart-drankspel bedacht. Iets met bananenschillen naar elkaar gooien op Rainbow Road, het fietspad dus.”

Wat mist Utrecht?

“Een goede jazzclub. Die zou ik zelf graag willen opzetten. Ik zing zelf meer rock dan jazz, maar ik vind het toffe muziek om naartoe te gaan. Ook mis ik meer horeca voor LHBTI-mensen, een goede club bijvoorbeeld in een kelder zoals BASIS. Nu zijn er maar een paar kroegen, vroeger had je meer keus. En dat terwijl we juist progressiever worden.”

Wat is je droomhuis in Utrecht?

“Een werfkelder aan de Oudegracht. Als ik door de stad heen loop, denk ik altijd: ‘Je zou hier maar wonen’. Het lijkt me echt fantastisch. Ik ben toch meer een winter- dan een zomermens. Dus het is niet erg dat er niet zo heel veel natuurlijk licht is binnen. Je moet er het type mens voor zijn.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Tijdens de UIT-week kwam ik erachter wat Utrecht eigenlijk is. Ik vond het heel mooi, een klein Amsterdam. Alleen het is gezelliger. Het is een heel groot dorp: ik kom vaak bekenden tegen. Amsterdam vind ik een beetje te massaal.”

Utrecht is…

“…een bruisende stad met de warmte van een dorp.”