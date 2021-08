Utrecht volgens bierbrouwer Ronald van de Streek: ‘Een mini-Lowlands, maar dan met iets meer bier’

Ronald van de Streek begon samen met zijn broer Sander vandeStreek bier. Op de Ontariodreef brouwen ze allerlei Utrechtse bieren. Ook gaan elke donderdag tot en met zondag de taps open in het proeflokaal. Begonnen als thuisbrouwers, draait de brouwerij sinds 2017 op de huidige locatie, maar daarvoor werd vandeStreek bier al sinds 2013 in andermans ketels gebrouwen. Op 18 en 19 september is het ‘Hopoogstfeest’. Ook staat (volgend jaar) het eerste vandeStreek bierfestival op de planning: Hazy Weekender. We vroegen hem wat er gaat gebeuren tijdens het oogstfeest en waar hij het lekkerste biertje drinkt in Utrecht.

Half september is jullie Hopoogstfeest. Wat gaat er dan gebeuren?

“We hebben al een tijdje in Stadstuin Klopvaart ons eigen hopveld. Dit jaar hebben we daar voor het eerst 2000 stekjes van door het hele land verspreid, aan iedereen die maar mee wilde doen. Zo hebben we de allergrootste hoptuin ter wereld. Het idee is dat mensen op 18 en 19 september hun plant afknippen en meenemen. Hier hebben we dan lange biertafels staan waar iedereen lekker met een biertje erbij babbelend de bloemetjes eruit komt plukken.”

En dan wordt er een speciaal bier van gebrouwen?

“De hop moet drogen en daar gaan we de Klophop 2021 van brouwen. De afgelopen twee jaar hebben we al een Klophop-bier op de markt gebracht. Een redelijk simpel blond bier, zodat je echt het karakter van de hop goed proeft. Het mooie aan de klophop is dat die hier twintig tot dertig jaar lang heeft gewoekerd. In die tijd is die hoogstwaarschijnlijk ook gekruist. Je weet niet welk ras het is, vandaar de eigen naam ‘Klophop’. Het blijkt een hele lekkere hop te zijn die een fijne kruidigheid geeft met een zeer lichte citrustoets.”

Is het geen risico, omdat de planten op verschillende plekken hebben gegroeid?

“Dat is zeker een risico. Hop is net als druiven voor wijn. Naast de variëteit heb je ook terroir. Het maakt dus heel veel uit welke potgrond iemand gebruikt heeft. Of de plant in zon staat, meer warmte heeft of kou. We krijgen straks een soort gemiddelde van Nederland als terroir. De planten staan door het hele land. Alles gaat in één batch en we brouwen zo’n 3500 tot 4000 liter bier. Midden tot eind oktober is het dan in de bierwinkels en de horeca te drinken.”

Gaan jullie dit nu elk jaar doen?

“Het zou leuk zijn als alle hopboeren van dit jaar stekjes maken van hun plant en die weer uitdelen aan vrienden. Hoe leuk is het als je een plant in je tuin hebt staan waar uiteindelijk bier van wordt gebrouwen? En we willen natuurlijk de ontstane community blijven bouwen om mensen het hele jaar enthousiast te maken over wat wij doen. Ook leiden we ze een beetje op over natuurlijk tuinieren. Geen gif erbij gooien, met natuurlijke compost en bodembedekkers werken. Hoe hou je goed vocht vast in je grond? We willen ook vertellen hoe wij denken dat het zou moeten.”

Begin september stond eigenlijk jullie eerste eigen bierfestival op de planning. Hoe gaat dat eruitzien?

“Dat gaan we verplaatsen naar volgend jaar, wel jammer hoor. We hebben het opgehangen aan ons bier ‘Hazy Weekend’. We wilden ook echt zo’n hazy weekend maken. En we vonden het gewoon niet passend om dat met een zit-festival te doen. We willen een mini-Lowlands, maar dan met iets meer bier, muziek, theater, allerlei facetten. Zo wordt je een beleving ingetrokken die anders is dan alleen maar een bierfestival.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Bij C’est Ça. Het mooie is dat je niet hoeft te kiezen. De naam zegt het al: het is wat het is. En ik ken Raoul een beetje, de chef. Dat is iemand die net als wij altijd aan het leren en proberen is. Zijn instelling en hoe hij daar bezig is met koken is gewoon heel erg leuk.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Overal waar ze Utrechts bier serveren, bijvoorbeeld bij Lebowski. Maar er is ook een nieuwe zaak: De Straatweg aan de Amsterdamsestraatweg. Ook met een huisbier. In de coronatijd hebben we daarover gebrainstormd. Uiteindelijk hebben de daar de ‘Straatweg Blond’ voor gebrouwen. De eigenaren zijn nieuw in de horeca, en ze hebben er een hele mooie zaak van gemaakt.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Iedereen kan zich hier thuis voelen. In Amsterdam ben je altijd toerist, ook als je daar al tien jaar woont of voor je studie heen bent gegaan. Utrecht kan je je echt eigen maken.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Ik woon in Hoograven en moet over de gracht als ik naar de brouwerij ga: vanaf Ledig Erf tot de Rode Brug. Het allermooiste is misschien wel het laatste stukje bij de Vecht. Daar loop je zo het bos in, langs Fort aan de Klop. Daar heb je het idee dat je in een andere wereld bent.”

Utrecht is…

“…geweldig.”