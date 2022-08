Utrecht volgens BPU-voorzitter Marloes van den Berg: ‘Bij de lobby voor de Vuelta zie je de kracht van ons netwerk’

Het Business Peloton Utrecht (BPU) is in 2008 opgericht als platform van en voor het Utrechtse bedrijfsleven. In 2010 was het BPU betrokken bij de Giro van Amsterdam naar Utrecht, in 2015 ook bij het binnenhalen van de start van de Tour de France in Utrecht en volgende week staat het derde grote wielerevenement op het programma. Op 19 augustus start hier namelijk de 77e editie van de Spaanse wielerronde La Vuelta met een ploegentijdrit. Ook hier heeft het BPU zich hard voor gemaakt. Utrecht is straks de eerste stad ter wereld die alle drie de grote wielerronden heeft ontvangen. We vroegen voorzitter Marloes van den Berg waarom ze het belangrijk vindt om zulke grote internationale sportevenementen naar de stad te halen en wat haar lievelingswinkel is in Utrecht.

Waar houdt het BPU zich mee bezig?

“Het is een platform voor bedrijven, instellingen en ondernemers dat zich inspant om grote internationale (wieler-)evenementen naar Utrecht te halen. Het is daarnaast ook een prachtig netwerk en bij de lobby voor de Vuelta dit jaar zie je de kracht ervan. Nadat het event in 2020 niet door kon gaan, zijn we er met een ‘kopgroep’ van bedrijven en instellingen alsnog vol voor de Vuelta in 2022 gegaan. We hebben continu de druk erop gehouden door bijvoorbeeld contact te houden met Spanje en gesprekken te voeren met de gemeente en provincie. Dat heeft geholpen. De Vuelta is immers een samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. Er is sponsoring en partnerschap vanuit het bedrijfsleven, maar ook de overheid maakt middelen vrij. Verder organiseren we veel evenementen. BPU gaat over elkaar ontmoeten en zo ontstaan er ook weer allerlei samenwerkingen.”

Waarom vind je het belangrijk om zulke sportevenementen naar Utrecht te halen?

“Ik heb hart voor sport. Vroeger heb ik lang aan atletiek gedaan, in mijn studententijd heb ik geroeid en nu ben ik aan het tennissen. Ik fiets zelf niet, maar kijk zeker wel naar het wielrennen. Met mijn vader stond ik als klein meisje bij de start van de Tour de France in Den Bosch al over de hekken heen. Dat was zo gaaf. Ik zie wat het doet als je zo’n groot evenement naar je stad haalt. Wat het doet voor de wijken, voor de mensen in onze stad, voor de hotels, horeca, het toerisme en zeker ook voor het bedrijfsleven. Ik vind het fantastisch om daaraan bij te dragen.”

Wat staat er binnenkort op de BPU-agenda?

“Binnenkort presenteren we onze nieuwe ambitie: het volgende evenement dat we hierheen willen halen. Dus we kijken alweer vooruit, maar ik heb ook heel veel zin in de Vuelta. Dan hebben we ook allerlei leuke evenementen. We zijn onder meer bij de ploegenpresentatie en zaterdag organiseert een van onze partners de Vuelta-toertocht.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat zijn er meerdere. Ik vind het leuk dat Utrecht zo divers is. Ik vermijd de wat drukkere toeristische plekken, zoals de Neude. Plekken als het Wilhelminapark, Ledig Erf en Rotsoord vind ik heel fijn om te zijn. Het is een goede ontwikkeling dat het centrum steeds wat groter wordt. Zelf woonde ik een tijdje in Wittevrouwen en de Vogelenbuurt, daar heb ik ook warme herinneringen aan. Veel plekken in Utrecht ademen een hele fijne sfeer.”

Wat mist Utrecht?

“De infrastructuur is niet ingericht op zoveel mensen. Door de stad fietsen is soms met gevaar voor eigen leven. Zeker op het stuk vanaf de Neude tot aan de tunnel bij Smakkelaarsveld. Daar gaan mensen dwars over het fietspad heen, ook lopend, slaan mensen ineens af voor de grote fietsenstalling of moeten ineens toch wel onder de tunnel door richting de Jaarbeurs. Soms is het daar zo druk dat je een heel stoplicht moet wachten.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“Ik ga altijd naar Tenue de Ville op het Oudkerkhof. Lindsey, de eigenaar, is waanzinnig goed. Ze kan je zo goed aankleden. Ik kom er al jaren. Zij heeft ook bepaalde merken die ik op andere plekken in de stad mis.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Een mooie herinnering is toch wel de start van de Tour de France hier in de stad. Dat vond ik heel bijzonder en uniek. Ik coördineerde voor mijn werk vanuit de Jaarbeurs de locaties voor duizenden vip-gasten. Ook heb ik toen renners mogen ontmoeten. Het was een droom die uitkwam.”

Utrecht is…

“…de leukste stad van het land. Het gevoel dat ik bij Utrecht heb, is uniek. Het is een stad met grote internationale ambitie en potentie, maar toch ook met een knus en intiem karakter.”