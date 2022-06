Utrecht volgens cabaretier Stefan Hendrikx: ‘Toen ik 10 was, deed ik Toon Hermans na’

Stefan Hendrikx heeft op zaterdag 4 juni het Leids Cabaret Festival 2022 gewonnen. De jury prees hem onder meer voor het uitbeelden van zijn oom die een enorme lijst mannelijkheden opnoemt. Stefan studeerde aan de Koningstheateracademie en de toneelschool in Arnhem. Inmiddels woont hij in Utrecht. In 2018 won hij de Comedy Talent Award van het Utrecht International Comedy Festival, de grootste Nederlandse talentenwedstrijd voor stand-up comedians. Daarna sloot hij zich aan bij het Comedyhuis aan de Oudegracht. We vroegen hem wanneer hij voor het eerst op het toneel stond en waar hij culinair kan genieten in Utrecht.

Erik van Muiswinkel, onder meer bekend van de televisieprogramma’s Ook dat nog!, Kopspijkers en Studio Spaan, was de juryvoorzitter. Hoe voelde het om zo’n goede beoordeling van de vakjury te krijgen?

“Te gek. Toen ik het juryrapport hoorde, dacht ik: ‘Dat hebben ze goed gezien’. De jury had door wat ik met mijn voorstelling bedoelde. Daar was ik heel blij mee. Ze vonden de opbouw bijvoorbeeld mooi, en dat de boodschap niet door je strot werd geduwd. Dat wilde ik ook: ik wilde het publiek juist meenemen in de reis van de voorstelling.”

Wanneer stond je voor het eerst op het toneel?

“Toen ik tien jaar was, deed ik mee met een playbackshow. Ik deed Toon Hermans na met ‘Wat ruist er door het struikgewas’. Daar kreeg ik een waanzinnig applaus voor. Mensen moesten er zo om lachen. Ik vond het fantastisch. Het was een bijzonder moment. Ik heb dat stuk in de jaren daarna nog wel 35 keer gespeeld. Ik nam contact op met toneelverenigingen in de buurt en speelde in allerlei toneelstukken. Na de middelbare school deed ik auditie voor de Koningstheateracademie en begon ik op het professionele toneelpad.”

Van welke cabaretier ben je zelf fan?

“Ik vind Henry van Loon heel goed, omdat hij allerlei personages tussendoor kan spelen. Daar hou ik ook van. Verder heeft hij een hele rijke fantasie.”

Hoe zou je jouw speelstijl omschrijven?

“Ik maak materiaal van dingen die ik zie gebeuren en die ik interessant vind. In mijn eigen leven of in de maatschappij. Laatst vroeg iemand of ik koffie wilde. Ik zei: ‘Met melk’. De reactie was: ‘Met melk, ben je homo of zo?’ Waarom zijn er van dit soort dingen? Ben je minder man als je melk in je koffie doet? Als je erop let, doen mannen regelmatig gekke dingen om zichzelf te overtreffen. Zoals anderen absurd hard een hand geven. Waarom kan een man niet kwetsbaar zijn? In de voorstelling voor het Leids Cabaret Festival pluis ik dat thema uit.”

Ook vorm je samen met cabaretier Andries Tunru en pianist Joep Hullegie Beperkt Houdbaar. Jullie improviseren erop los. Wat vind je zo leuk aan improviseren?

“Daarbij heb je nul voorbereiding. Ik vind het minder spannend dan stand-up comedy. Bij improvisatie kan ik het niet fout doen. Het publiek weet ook dat we het ter plekke verzinnen. Het is nu ons derde theaterseizoen. Nu zijn we op een punt dat we weten: het is net als bij een voetbalwedstrijd. Ik weet namelijk niet hoe de wedstrijd loopt, maar ik weet dat ik goed kan voetballen. Dus het komt wel goed. En zeker samen met Andries: ik ken hem goed en we hebben dezelfde humor. Het is altijd nieuw en ik mag spelen en lol maken met mijn beste vriend. Vaak denken mensen dat we alsnog iets hebben voorbereid, maar dat is niet zo. Dat is het grootste compliment: als mensen niet geloven dat het echt improvisatie is.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Bij Le Jardin op de Mariaplaats. Ik ging daar tijdens de coronapandemie eten voor mijn verjaardag. Het was toen mijn eerste verjaardag sinds het uit was met mijn toenmalige vriendin. Andries en zijn vriendin namen me als verrassing mee uit eten. We hebben daar waanzinnig lekker gegeten. Het was een gekke tijd, doordat ik mijn liefde en werk kwijt was. Maar ik had mijn vrienden en ik voelde me thuis hier in de stad.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“Dat is natuurlijk in Het Comedyhuis. Als ik daar zelf speel, kijk ik die avond ook altijd bij de andere comedians. Dat vind ik heel leuk. De sfeer is goed en je kunt mensen ook feedback geven.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Ik zit regelmatig in Café ’t Neutje en bij Café Olivier. Bij die laatste hebben ze enorm veel speciaalbieren en het is een fantastische locatie. In die twee kroegen heb ik wel vaak lange nachten gehad. Om te dansen vind ik de We All Love 80’s 90’s 00’s-avonden in de Winkel van Sinkel altijd top.”

Wat is je lievelingswinkel in Utrecht?

“Dat is spellenwinkel Het Lab op de Oudegracht. Ik kom er niet heel vaak, maar als ik er kom ga ik altijd met een paar nieuwe spelletjes weer de deur uit.”

Utrecht is…

“…mijn nieuwe thuis. Ik heb in verschillende steden gewoond, maar in Utrecht wil ik blijven.”