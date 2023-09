Utrecht volgens chef-kok van Stadsjochies Pieter Jobse; ‘Geen dag is hetzelfde hier’

Restaurant Stadsjochies is te vinden in een kas aan de Rijndijk. Het restaurant ligt in het verlengde van de Koningsweg, meteen na het viaduct. Het begon ooit allemaal als teeltbedrijf, met kassen waarin eetbare bloemen, kruiden, cressen en groenten groeiden die al in verschillende Utrechtse restaurants op de borden lagen. In de zomer van 2021 openden de initiatiefnemers, zonder horeca-achtergrond, in een nieuwe kas ook een eigen restaurant. Pieter Jobse is er de chef-kok.

Hoe gaat het met het restaurant?

“Het is leuk en heel divers. Geen dag is hetzelfde hier. Regelmatig kom ik hier de hoek om en moeten we alle plannen die we voor die dag hadden omgooien. Dat blijft zo en dat hoort erbij. Dat maakt het juist leuk en spannend. Dit bedrijf heeft een extra dimensie door onze eigen teelt. Dat geeft verdieping in het koken en in het plannen en organiseren van de keuken. Onze eerste leverancier is onze eigen teelt, maar we moeten ook wel dingen inkopen. We kunnen niet alles van eigen grond halen. We werken er iedere dag naartoe om dat wel zoveel mogelijk te kunnen doen. Daardoor krijg je echt respect voor wat je in je handen hebt. Je moet niet gaan staan klooien met je producten. Dat is echt zonde.”

Waarom wilde je hier graag werken?

“Om op deze manier te werken is een droom. Je werkt heel nauw samen met de teelt. Het is gewoon continu leren voor iedereen: hoe gaan we het aanpakken, wat willen we hebben, hoeveel en wanneer. Je krijgt nieuwe inzichten. Ik werkte vroeger al met de seizoenen mee, maar hier komt dat helemaal tot uiting. Ieder seizoen heeft daardoor zijn charme. In de winter groeit hier minder natuurlijk. De gewassen groeien traag, er zijn veel bladgroenten en wat kruiden. Dan moet je goed plannen. We hebben spruitjes uitgezet natuurlijk, kolen en harde groenten. Heel klassiek. Er gaan ook wel eens dingen mis. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en hebben ook wel eens last van beestjes. Dan mislukt een oogst en moet je schakelen en creatief en flexibel te werk gaan.”

Hoe zorg je daarvoor?

“Je kiest hier niet van de kaart: wij maken een menu. Dan kan je dus ook snel schakelen. Je moet ook verder denken wat betreft het verwerken van spullen. Doorgeschoten sla kan vies zijn, maar je kan de bladeren ook barbecueën en inleggen. Dat was uiteindelijk toch hartstikke lekker. Dingen weggooien kan altijd nog. Eerst maar eens proberen. Je kunt hier dingen doen die je normaal gesproken niet zo snel kunt doen. Van honderden bloemen van de Oost-Indische kers hebben we bijvoorbeeld ijs gedraaid. Je moet het wel uitzetten en allemaal plukken. Zo krijg je in één keer heel nieuwe smaken die je anders niet op het bord zou hebben.”

Wat zijn de plannen de komende tijd?

“Naast de acht varkens die we nu hebben, onder meer voor hun vlees, komen er binnenkort ook kippen. Niet alleen voor de verse eitjes, maar ook omdat ze de zaden van het onkruid opeten. Ze helpen onze teler met onkruid wieden dus, net als de varken die de wortels eruit wroeten. De dieren hebben echt een functie.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Ik heb nog zoveel plannen. Ik zou bijvoorbeeld graag nog naar Hemel & Aarde willen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik kom eigenlijk nog te weinig bij andere horeca door mijn werk en mijn gezin, terwijl dat wel heel leuk en leerzaam is. En als je dan op maandag vrij bent, zijn veel restaurants dicht. Ik denk dat een hoop andere koks daar ook last van hebben.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Ons eigen bier dat we samen met Maximus Brouwerij maken hier op het terras. Dit jaar brouwen we er vier, allemaal met eigen ingrediënten, zoals een witbier met kervel en een IPA met kamille.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“Vroeger was dat vaak bij optredens in EKKO. We spraken met vrienden en iedereen uit de buurt af op plekken die nu allang niet meer bestaan, zoals Jazz Alley op de Mariaplaats. Vanuit daar gingen we verder de stad in, ook naar de oude Tivoli. Dat is nu allemaal niet meer. Voor een avond in Utrecht zou ik wel weer eens terug willen naar die ouderwetse tijd.”

Wat mist Utrecht?

“De zee. Dan hoef je hier echt nooit meer weg.”

Wie is jouw favoriete Utrechter?

“Dat is Rob Geerlings. Hij is de oprichter van Stadsjochies en begon zonder ervaring met zijn plan. En kijk tot wat het tot nu toe is uitgegroeid. Ik heb al heel veel van hem geleerd. Hij stelt zich altijd heel bescheiden op. Hoe hij met zijn mensen omgaat en wat hij ervoor over heeft, vind ik bewonderenswaardig. Hij gooide het roer echt om. Ik heb altijd bewondering voor mensen die dat doen.”

Hoe ziet jouw favoriete weekend eruit in Utrecht?

“Op zaterdag werken en ervoor zorgen met elkaar dat het een topdag is. Hard werken, maar een goed servies hebben gehad en dat alles spot on was. Dan loop je veel frisser de keuken uit, met een goed gevoel en daar krijg je energie van. Dan op zondag vrij zijn thuis met mijn twee dochters. Een balans daarin vinden blijft een uitdaging, maar we leren. Dat hoort er ook bij.”

Utrecht is…

“…is en blijft me stadsie, de zee denk ik er wel bij.”