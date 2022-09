Utrecht volgens columnist en schrijver Jerry Goossens: ‘Je wordt vanzelf een soort stadschroniqueur’

Jerry Goossens is columnist, schrijver en journalist. Begin deze maand kwam zijn nieuwste boek ‘Ingeborg,’ uit. Een roman over het leven van zijn achternicht: Ingeborg Lariby. Zij kwam 21 jaar geleden, als enige Nederlandse slachtoffer, om het leven bij de aanslag op het World Trade Center in New York.

Hij schreef het verhaal als het ware in een brief aan zijn achternicht, waarbij fictie en non-fictie door elkaar heen lopen. Ook schrijft Jerry al heel wat jaren columns voor het AD Utrechts Nieuwsblad over dingen die hem opvallen in de stad. We vroegen hem hoe hij op het idee kwam voor dit boek en wat zijn lievelingsplek is in Utrecht.

Hoe ben je op idee gekomen voor dit boek?

“Dat is best lang geleden. Het eerste zaadje werd geplant toen ik tot mijn stomme verbazing werd genoemd in prille complottheorie online over 9/11. Er werd beweerd dat Ingeborg helemaal niet bestaan zou hebben en gebruikt werd om andere slachtoffers mee te fabriceren. Er zouden helemaal geen slachtoffers zijn of zouden grotendeels verzonnen zijn. Krankzinnig. Ik had toen al eens een column geschreven over Ingeborg. Volgens de complotdenkers was dat aanvullend bewijs, want ik hoorde bij de ‘mainstream media’. Het idee voor dit boek kwam toen langzaam tot stand, omdat haar hele bestaan werd ontkend. Ze werd als het ware postuum nog een keer vermoord. Ik wilde haar het leven teruggeven dat haar eigenlijk twee keer ontnomen is.”

Het verhaal is fictie en non-fictie en is verweven met jouw eigen leven. Wist je al meteen dat je het zo wilde opschrijven?

“Dat was vanaf het begin al het idee, omdat het boek gaat over de vraag: hoe kunnen we de waarheid kennen? Die vraag is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Ik wilde dat dit aan de orde zou komen en dat je als lezer niet meer weet wat de werkelijkheid is en wat niet. Ik heb de zus van Ingeborg beloofd dat ik alles over Ingeborg feitelijk zou houden, maar daaromheen de vrijheid zou nemen om uit de bocht te vliegen. Dat vond ze goed.”

Ben je al bezig met een nieuw boek?

“Ik heb al wel een idee. Het wordt een klassiekere roman dan deze, maar ook een familieroman gebaseerd op mijn eigen familie. Het verhaal zal gaan over meerdere generaties. Het begint langzaam vorm te krijgen in mijn hoofd, maar ik ben nog niet aan het schrijven.”

Een roman en een column zijn twee verschillende dingen. Wat vind je zo leuk aan columns schrijven?

“Het is een snelle momentopname: je maakt een polaroid. De laatste tijd is dat over mijn eigen stad. Je wordt dan vanzelf een soort stadschroniqueur. Dat vind ik te gek, want je staat in direct contact met je lezers. Je wordt aangesproken door de meest onverwachte personen. Op straat is het eigenlijk altijd positief, de negatieve dingen zijn per mail of op social media. Voor corona waren het bijvoorbeeld wel eens scheldpartijen, maar met de meeste mensen viel nog wel te praten. Daar reageerde ik ook nog wel eens op. Na corona zijn sommige reacties nu echt totaal krankzinnig. Als je daarop reageert, krijg je alleen maar meer haat.”

Is jouw stijl in de loop van de jaren veranderd?

“Ik begon ooit als zaterdagcolumnist bij het Utrechts Nieuwsblad, toen een tijdje daar op de voorpagina en daarna schreef ik voor het AD. Daar stond ik elf jaar in alle edities. Nu schrijf ik vijf dagen per week voor het AD Utrechts Nieuwsblad. Vroeger schreef ik vaker over huiselijke dingen, maar nu wil ik dat er een bepaalde dynamiek in zit. Ik kan bijvoorbeeld niet elke dag een woedende column schrijven. Het leuke is dat ik er nu meer persoonlijke dingen en observaties in kwijt kan. De dingen die ik zelf meemaak in de stad, zijn mogelijk ook herkenbaar voor andere Utrechters.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Ik heb in de loop der decennia drie stamkroegen gehad. Het begon ooit bij Kafé België, daarna werd het De Bastaard en nu is de cafémigratie geëindigd bij Café de Stad. Egbert is een geweldige barman, lekker bier en veel muziek. Ik draai er af en toe als dj Blitzkrieg Bob. Alleen maar singeltjes.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Wandelend langs de singel met de felle zon die door het bladerdak van de kastanjebomen schijnt. En dan vooral het stuk waar de singel de bocht maakt, tussen de Maliebrug en Sonnenborgh. Beeldschoon. Ook Tivoli Oudegracht is een van mijn favoriete plekken. Ik ben daar vanaf het prille begin bij geweest en heb daar zo ontzettend veel dingen gezien, nachten doorgehaald en gekke dingen gedaan. Daar wil ik wel begraven worden onder het podium.”

Wie is jouw favoriete Utrechter?

“Ronald Giphart. Vroeger was Utrecht een literair niemandsland. Ronald heeft de stad op de kaart gezet. Daar wordt hij te weinig voor geprezen.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Onder meer de Red Hot Chili Peppers, maar ook het eerste optreden van The Pogues in Nederland. Daar waren 200 man, onder wie honderd skinheads, en Shane MacGowan was bier aan uitdelen op het podium. Een vriend van mij was bij voorprogramma al zo dronken dat hij naar huis moest. Ook jazzlegende Pharoah Sanders bij Le Guess Who? een paar jaar geleden pakte de hele zaal in.”

Utrecht is…

“…de stad waar mijn kinderen geboren zijn en waar ik zal sterven.”

