Utrecht volgens comedian bij De Vooravond Ruud Smulders

Ruud Smulders is comedian, acteur, rapper, radiomaker en schrijver voor onder andere het tv-programma Dit Was Het Nieuws. Vanaf 15 februari is hij in het tweede seizoen van De Vooravond opnieuw te zien met De Minuut van Ruud. Iedere maandag, woensdag en vrijdag verzorgt hij bij de talkshow op de oude plek van De Wereld Draait Door een comedy-intermezzo.

In zestig seconden bespreekt Ruud een actueel onderwerp in de vorm van een videocolumn. “Duik in het (lompe) hoofd van deze langharige man, word niets wijzer, iets absurder en bovenal boos op Twitter”, schrijft De Vooravond op haar site. We vroegen Ruud wat hij nou het leukst vindt om te doen en wat zijn lievelingsplek is in Utrecht.

Hoe ben je terechtgekomen bij De Vooravond?

“Ik maakte al best lang vreemde video’s en ik heb weleens dingen voor tv en BNN gedaan. Als er een nieuwe De Wereld Draait Door kwam, dan wilde ik daar bij zijn met mijn eigen variant van LuckyTV. Ze waren nog op zoek naar iets leuks, maar wel naar iets dat gewoon kon in deze tijd. Dus toen zei ik: ‘Dan heb ik iets. Er is alleen een risico dat je er geen reet van snapt, maar laten we het proberen’. Maar gelukkig snapten ze mij. En ik ben een coronaproof-machine: ik doe alles zelf. Mijn eetkamer bestaat niet meer: dat is een studio. Ik heb ongeveer acht uur om te besluiten waar ik het over ga hebben, te filmen en te monteren. Iedereen verklaart me voor gek, maar het is ook wat ik leuk vind: om mezelf zo bizar onder te dompelen in iets.”

Was het meteen al duidelijk dat je ook door zou gaan in het tweede seizoen?

“Het was eigenlijk halverwege het vorige seizoen al duidelijk. Er is sowieso belachelijk veel vertrouwen vanuit De Vooravond in mij. Ik ben natuurlijk niet extreem toegankelijk, je moet even wennen aan wat ik doe. Dat hebben ze ook gewoon gedaan. Eén week na vorig seizoen werd ik gebeld of ik tijdens de seizoenstop door wilde gaan met De Minuut, maar dan één keer per week online. Ik heb denk ik nooit eerder zo niet-enthousiast gereageerd op werk. Ik was net aan het uithijgen. Het voelde alsof iemand aan het einde van een marathon vraagt: ‘Zullen we een stukje gaan wandelen?’ Maar in de seizoenstop heb ik uiteindelijk voor mezelf wel de leukste Minuten gemaakt. Ik nam nog meer vrijheid. Er keken geen miljoenen mensen en ik kon echt mijn eigen ding doen.”

Heb je een favoriete Minuut?

“Ik vond zelf het nadoen van het NOS Journaal in coronatijd een van mijn betere. Dat wordt niet zo vaak belachelijk gemaakt, terwijl dat het soms wel is. Commentaar op Thierry Baudet vind ik bijvoorbeeld niet zo origineel meer: dat weten we nu wel. Of commentaar op complotfilmpjes. Het was toevallig ook net in de week dat er tussen De Vooravond en de NOS wat gedoe was: de NOS wilde niet dat er journalisten van hen zouden aanschuiven. Het was niet het plan om olie op het vuur te gooien, maar het kwam wel mooi samen. En het zag er ook nog eens leuk uit: het was gelukt om mezelf digitaal in die studio rond te laten lopen. Sommigen geloofden zelfs dat ik echt in de studio van de NOS stond.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Ik woonde toen nog in Nijmegen. Daar ben ik geborgen en getogen. Ik had een concert in Amsterdam, maar ik miste de laatste aansluiting op Utrecht Centraal. Ik was nog best jong: tussen de vijftien en zeventien. Toen heb ik moeten overnachten op een ijskoud Utrecht Centraal. Ik snap niet waarom ik toen niet gewoon naar een hotel ben gelopen. Ik weet nog dat ik zwaar verkleumd een paar uur onder de klantenservicebalie heb gelegen.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“In Café Marktzicht. Ik speel(de) heel veel in de comedyclub in De Kargadoor. Daarna gingen we altijd met de comedians langs bij Café Marktzicht en dronken we daar nog een biertje om de voorstelling te bespreken. Ik heb vooral daar heel veel leuke avonden gehad met comedians. Als de voorstelling heel goed is, is het leuk. Maar als het heel slecht ging, is het vaak nog leuker. Dan kan je er samen heel hard om lachen.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is Skatepark Ruigenhoek naast Overvecht. Daar word ik heel gelukkig van. Toen corona kwam, heb ik mijn skateboard uit de kelder gehaald. Ik heb zo’n beetje de hele zomer geskatet. Het is een hele mooi plek in de natuur, ik skate graag en het is daar niet druk. Ook skatet er niemand van mijn doelgroep. De mensen die mij kennen, kom ik daar niet tegen. Het houdt iets lekker anoniems.”

Utrecht is…

“…een groot Nijmegen.”