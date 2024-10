Utrecht volgens Cornelis en Ferdy van Repair Café Leidsche Rijn Centrum: “We zien vooral veel kapotte koffiezetapparaten”

Of het nu gaat om een koffiezetapparaat, strijkbout, lamp, broek, stofzuiger of een fiets, bij een van de Utrechtse Repair Cafés doen vrijwilligers een poging om het een tweede leven te geven. Vijftien jaar geleden begon het eerste Repair Café in Amsterdam. Inmiddels zijn er honderden Nederlandse locaties. Ook in vijftig andere landen bestaan de ‘cafés’. Cornelis en Bert startten ongeveer anderhalf jaar geleden op de Kopenhagenstraat in het centrum van Leidsche Rijn. Iedere twee weken zitten zij en de rest van de vrijwilligers, onder wie Ferdy, klaar met hun gereedschap en een kop koffie.

Waarom vinden jullie het zo leuk om hier vrijwilliger te zijn?

Cornelis: “Het gesprek aan tafel met de mensen die langskomen vind ik altijd heel leuk. Je zit gewoon gezellig te kletsen met elkaar. Kop koffie erbij en samen eens kijken of het apparaat te repareren valt. Mensen helpen ook mee en zijn dankbaar dat je het probeert.”

Ferdy: “Eigenlijk zijn we een soort dokters, maar in plaats van mensen maken wij spullen beter.”

Cornelis: “We helpen elkaar ook.”

Ferdy: “Iedereen heeft andere skills. De een weet meer van mechanica, de ander van elektronica.”

Cornelis: “Erover praten is ook leuk. Daardoor leren we zelf ook.”

Met wat voor kapotte spullen komen mensen vaak bij jullie langs?

Ferdy: “Dat zijn koffiezetapparaten en stofzuigers.”

Cornelis: “Gemiddeld zien we iedere keer wel twee koffiezetapparaten. Het zijn vooral van die Senseo- en Nespresso-achtige apparaten.”

Ferdy: “Samen met de eigenaar gaan we aan de slag en we leggen ook van alles uit. Dat is hartstikke leuk om te doen.”

Hoe vaak lukt het om iets te repareren?

Cornelis: “In ruim de helft van de gevallen. Dat is toch heel mooi, want anders waren die spullen weggegooid. Dat zou zonde zijn. We willen wat doen aan die weggooimaatschappij. Spullen zouden gewoon te repareren moeten zijn. Dat is helaas niet het geval, omdat ze expres zo zijn gemaakt.”

Ferdy: “Veel fabrikanten maken producten zo dat ze niet meer gemaakt kunnen worden. Daardoor moeten mensen na verloop van tijd iets nieuws kopen. Daar verdienen fabrikanten geld mee. Het idee van de Repair Cafés is juist om samen de afvalberg te beperken.”

Wat voor reacties krijgen jullie van de mensen die langskomen?

Cornelis: “Tot nu toe vinden de meeste mensen het een leuke ervaring. Het is hier ook een gezellige boel. Zelfs als het niet lukt om iets te repareren, krijgen we een donatie van ze. Daar kunnen we dan weer onderdelen of gereedschap mee aanschaffen.”

Ferdy: “Het leuke is dat mensen vaak hun spullen meer gaan waarderen, omdat ze zien wat er bij komt kijken om iets te repareren. Ook leren ze het een en ander van ons. Bijvoorbeeld over elektrotechniek, omdat we het samen met hen doen.”

Cornelis: “We zien ook mensen die steeds terugkomen. Iedere keer nemen ze weer wat anders mee.”

Ferdy: “Of ze nemen iemand anders mee. Dat is geweldig.”

Wat is jullie lievelingsplek in Utrecht?

Cornelis: “Dat is het Máximapark. Daar is van alles te vinden. Je kunt er skaten, fietsen en wandelen. Je hoeft niet per se over de paden. De Japanse tuin daar is ook geweldig.”

Ferdy: “Ik woon in de Kersenboomgaard in Leidsche Rijn. Dat is een hele mooie plek waar ik tot rust kom. Ik werk en woon daar. Dat is heel luxe. Nu worden alle bladeren mooi herfstrood. Er zitten daar ook kunstenaars. Het is altijd leuk om bij hen in de buurt te zijn. Dat zijn geen saaie mensen.”

Hebben je een mooie herinnering aan de stad?

Cornelis: “Ik ben in Vleuten geboren. Vroeger gingen we wel eens met de trein naar de stad. Dan kreeg ik van mijn ouders een kroket uit de muur. Ik herinner me nog het oude stationsplein met die oude blauwe bussen. Ook was ik in Vleuten lid van de bibliotheek, maar op een gegeven moment had ik bijna alle boeken gelezen. Op de middelbare school werd ik in Utrecht lid van de grote bibliotheek. Dat was toen ook al een geweldig gebouw bij de Stadhuisbrug. Bovenin was het lekker rustig en er waren zo verschrikkelijk veel boeken.”

Waar drinken jullie het lekkerste biertje in Utrecht?

Ferdy: “Na afloop van ons Repair Café op woensdagmiddag. Dat is altijd gezellig.”

Cornelis: “Dat proberen we het er in te houden: even zitten met z’n allen. ”

Waar ben je trots op als Utrechter?

Ferdy: “Dat er in Utrecht al vijftien Repair Cafés zijn. Dat betekent dat de mensen hier het belangrijk vinden dat we voor de natuur zorgen. Echt heel goed.”

Utrecht is…

Cornelis: “…een stad met een geweldig Máximapark.”

Ferdy: “…samen zorgen voor een toekomstbestendige samenleving.”

Het volgende Repair Café in Leidsche Rijn is op woensdag 30 oktober. Tussen 13.00 uur en 17.00 uur kan je gewoon bij Cornelis en zijn team binnen komen lopen. Een afspraak maken is niet nodig.