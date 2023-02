Utrecht volgens Daan van Café Theater Festival: ‘Hiphopdans in een café is een spannende combinatie’

Na twee jaar is het Café Theater Festival (CTF) van 2 tot en met 5 maart ‘in volle glorie’ terug in Utrecht. Daan Lustenhouwer is ruim zes jaar zakelijk directeur van het festival. Volgend jaar vieren ze hun twintigjarig jubileum. Na een pilot staan Arnhem en Rotterdam dit jaar voor het eerst ook volwaardig op het programma. In Utrecht spelen in totaal 24 nieuwe makers korte voorstellingen, speciaal gemaakt voor het CTF en aangepast aan de locaties. 24 cafés en horecazaken vormen het decor voor onder meer dans, circus en cabaret. “Je tafel wordt ineens een podium en een luidruchtige stamgast blijkt een acteur”, zo schrijft de organisatie. Een kaartje kopen is niet nodig: het publiek betaalt achteraf wat het kan missen. We vroegen Daan hoe het is om directeur van het CTF te zijn en waar je culinair kan genieten in Utrecht.

Na twee jaar weer ‘in volle glorie’ terug dus. Hoe voelt dat?

“Dat voelt heel goed. In 2020 kon het festival op de valreep voor de lockdown nog doorgaan, maar in 2021 niet. Vorig jaar hadden we een aangepaste versie. Nu voelt het als vanouds, ook al is het al drie jaar geleden. Door de coronaperiode lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Het is fijn om met zijn allen weer toe te werken naar zo’n weekend en die energie te voelen.”

Hoe is het om directeur te zijn van dit festival?

“Dat is heel leuk. Je doet het samen met een groep gedreven en jonge professionals. Iedereen heeft echt hart voor het CTF en veel passie. Ook is het heel tof om samen met Luc de Groen, de artistiek directeur, te proberen er sturing aan te geven. Maar we doen dit met z’n allen. Het is geen organisatie waarin we top-down werken: iedereen heeft een belangrijke rol in het geheel. Verder is het leuk en waardevol om het CTF te organiseren voor die grote groep jonge dans- en theatermakers, want zeker in de coronatijd is gebleken dat zij vaak buiten de boot vielen. Dat maakt het des te fijner dat we dit weer kunnen doen. Het was altijd al belangrijk om jonge makers een podium te bieden. Er zijn nou eenmaal niet veel plekken waar zij zo in het diepe kunnen springen en zo vaak kunnen spelen voor best een groot publiek. Na corona voelen we die urgentie nog sterker.”

Zijn er dingen anders deze editie?

“We trekken de lijn van voor corona door, dus het concept is helemaal hetzelfde. Wel proberen we steeds meer een duidelijke rol voor Lombok weg te leggen. Daar zijn we een aantal jaar geleden mee begonnen. Dit jaar zijn daar, naast de binnenstad en Rotsoord, drie locaties. Lombok is hartstikke dichtbij, maar er is daar een andere sfeer en een ander publiek. Verder doen we dit jaar voor het eerst een Rustige Route. Die is bedoeld voor mensen die het CTF wel leuk vinden, maar niet zo blij worden van een druk café en zich daar niet prettig voelen. Die route bestaat uit een drietal voorstellingen op de zondag. Je kunt in dit geval wel een zitplek reserveren. Zo kan je op een ontspannen manier en met minder prikkels het festival beleven.”

Naar welke voorstellingen kijk je het meest uit?

“Het mooie is dat het heel erg afhangt van wat je als persoon wil zien. Er is namelijk een grote diversiteit aan dans, teksttheater, humor of juist een kwetsbaar verhaal dat wordt verteld. Ik ga alles zien en heb overal zin in. Maar als ik iets moet noemen, kijk ik wel uit naar de hiphopvoorstellingen. Aan die ontwikkeling hebben we de afgelopen tijd aandacht besteed. Het is leuk om die ontwikkeling te zien. Hiphopdans in een café is een spannende combinatie. Dat is ook precies waar het CTF goed voor is: ontmoetingen creëren die een soort magische werking hebben. Hiphop heeft een hele trouwe achterban die vaak komt kijken. Dan heb je nog het festivalpubliek en de mensen die toevallig al in dat café zijn. Dat is een interessante samensmelting.”

Nog een maand tot aan het festival. Hoe gaan de voorbereidingen?

“We gaan in een sneltreinvaart richting het festival. We zijn allemaal druk, maar in control. We zijn goed op dreef en ook ons stresslevel is onder controle.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Héron is echt mijn favoriet. Natuurlijk omdat ze daar onwijs goed en lekker koken, maar ook hun visie en filosofie trekken me erg aan. Zelf producten plukken en uit de buurt halen, van Nederlandse bodem en direct bij leveranciers kopen. Verder zijn het vaak ook verrassende gerechten. Ook De Klub vind ik goed en ik wil graag binnenkort in de kas bij Stadsjochies gaan eten.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“De Kromme Haring vind ik een heel leuke plek. Ik hou van speciaalbier en zeker als het uit Utrecht komt. En hoewel vandeStreek hoofdsponsor is van het festival, ben ik daar zelf oprecht ook fan van. Hun biertjes zijn bijna altijd raak en hun nieuwe locatie aan de Oudegracht is ook een toffe plek. Daar heb ik al een paar keer een biertje gedronken.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat zijn meerdere plekken, waar veel creativiteit te vinden is en die meer aan de rand van de stad liggen. De Nijverheid, dB’s, Vechtclub XL en het Berlijnplein vind ik zulke pareltjes. Je moet ze als Utrechter kennen en je erin verdiepen om te weten hoe tof het daar is. Die plekken verrassen je nog echt. Daar is ruimte voor experimenten en je kan je verbeeldingskracht zijn gang laten gaan. Ik word ook blij van het oude centrum, maar dan vooral als het niet te druk is. Op zaterdag vermijd ik de binnenstad.”

Wat mist Utrecht?

“Soms een beetje lef en bravoure. We hoeven niet te pochen of te bluffen, maar we moeten soms wel meer beseffen hoe tof onze stad is. Hier worden leuke en interessante dingen gedaan. Dat gaat alle kanten op: van toonaangevende fietsstad tot makers als Dries Verhoeven en festivals als Le Guess Who?. We mogen trotser zijn op wat er allemaal in Utrecht gebeurt, die dingen op juiste waarde schatten want die maken Utrecht. Als we dit meer koesteren, zorgen we vanzelf ook beter dat daar ruimte voor blijft.”

Utrecht is…

“…helemaal mijn thuis geworden.”