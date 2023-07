Utrecht volgens de nieuwe gedeputeerde Has Bakker: ‘Inrichting van de provincie klaarmaken voor de toekomst’

Gemeenteraadslid Has Bakker wordt eind augustus officieel benoemd als gedeputeerde in de provincie Utrecht. Hij is ruim zes jaar raadslid in de gemeente Utrecht geweest. Has was voor D66 woordvoerder Ruimtelijke Ordening, Wonen, Grondzaken en Sport en hield zich bezig met de aanpak van de wooncrisis. Daarnaast was hij bestuursadviseur voor de landelijke Natuur en Milieufederaties. Nu wordt Has dus gedeputeerde in de Gedeputeerde Staten van de provincie: een bestuurder van de provincie met een eigen portefeuille die je kunt vergelijken met een wethouder in het gemeentebestuur.

Waarom de overstap van gemeente naar provincie?

“Je ziet dat de provincies steeds belangrijker worden. Open een nieuwsapp of luister het journaal en het gaat over stikstof, klimaat, energie en hittestress. Dat zijn dingen die over de grenzen van de gemeente heen gaan. Ze worden echt belangrijk en zijn de grote uitdagingen van onze tijd. Ik denk dan vooral aan klimaatverandering, maar het zijn er meer. Als je daar een deuk in een pakje boter wilt slaan, kom je al snel bij de provincie uit. Voor mij is het een combinatie van wat ik leuk en belangrijk vind. De politiek en mijn werk bij de natuur- en milieufederaties komen hier op een logische en natuurlijke manier bij elkaar.”

Met wat voor gevoel verlaat je de gemeenteraad?

“Ik vind het jammer, want ik vond het daar echt heel leuk. Het is bijzonder dat ik Utrecht op zo’n mooie manier heb leren kennen. Ik woonde hier daarvoor al wel een tijdje, maar je leert de stad en de mensen die hier wonen goed kennen als raadslid. Je ziet al het mooie, zoals de ongelooflijke energie die er vanuit alle bewoners en ondernemers is om dingen te organiseren en samen op te pakken. En je ziet ook de keerzijden van een stad, zoals de mensen die het moeilijker hebben. Ik heb 6,5 jaar met heel veel plezier en toewijding deel uitgemaakt van de gemeenteraad. Maar dan is dit ook weer een heel mooie kans die langskomt. Ik hoop ook dat ik de dingen die ik hier heb geleerd en gezien mee kan nemen naar de provincie.”

Waar heb je heel veel zin in om mee aan de slag te gaan?

“Wat mij het meeste aanspreekt, is dat we eigenlijk gewoon de hele inrichting van de provincie klaar moeten maken voor de toekomst. Daarbij moet je denken aan klimaatadaptatie, maar ook: hoe ga je om met het water? Hoe krijgen we een circulaire provincie met veel minder afval? Daarover moet je een beeld van gaan schetsen met elkaar. Hoe moet het dan wel en wat is daar dan voor nodig? Dat vind ik een supermooie vraag. Ik hoop dat ik daarbij energie en enthousiasme en ook de ‘hoe kan het dan wel’-insteek kan brengen. Mensen zitten namelijk niet te wachten op nog twintig problemen erbij. Dus hoe maak je dat nou iets positiefs. Wat mij ook heel leuk lijkt, want dat heb ik in de stad ook altijd geprobeerd, is ergens gewoon heen gaan. Dus voorkomen dat ik veel in het provinciehuis zit, maar veel naar buiten, naar mensen toe en plekken zien.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Bij Le Jardin op de Mariaplaats. Daar is het altijd super lekker. Ze koken voornamelijk vegetarisch en soms met vis op vlees. Je kunt er top uit eten gaan zonder dat je één seconde het idee hebt dat je geen vlees of vis eet. Ik ben er nog nooit teleurgesteld. Het is altijd weer lekker.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Ik heb er stiekem twee. Als toerist in eigen stad zijn we een paar keer met onze zoontjes door de grachten gaan kanoën. Dat had ik daarvoor nog nooit gedaan. Dan kijk je echt op een andere manier naar je stad. ‘Wauw, we wonen echt in een mooie stad ter wereld’, denk je dan vanaf het water. Een ander plekje is het gebied bij Park Oog In Al en de Muntbrug. Daar woon ik niet zo ver vandaan. Ik hou van het water daar, het groen en de oude gebouwen. Er gebeurt super veel, maar het is toch ook een rustgevende plek.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Bij Gist en Klein Berlijn op Rotsoord, maar ik noem ook graag onze buurtkroeg BijBram aan het prachtige Schimmelplein.”

Wat mist Utrecht?

“Een goede metroverbinding. Ook mag er meer toonaangevende architectuur komen, zoals Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.”

Utrecht is…

“…een kleine wereldstad.”