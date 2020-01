Utrecht volgens Willem Roskam; De nieuwe predikant van de Domkerk

Willem Roskam (31) is vijf jaar met veel plezier predikant in Lexmond geweest, maar vanaf zondag 19 januari gaat hij voor in de Domkerk. In een feestelijke dienst wordt hij dan officieel aan de Domkerk verbonden. Begin januari verhuisde hij met zijn gezin terug naar Utrecht. Terug naar de stad waar hij studeerde en zijn vrouw leerde kennen. Dit jaar viert de kerkelijke gemeente van de Domkerk ook nog eens haar vijftigjarig jubileum. We vroegen Willem wat hij zo leuk vindt aan dit werk en naar zijn mooiste herinnering aan de stad.

Wist je meteen dat je terug wilde naar Utrecht toen je de vacature zag?

“Ja, omdat ik de stad goed ken. Ik heb hier gestudeerd en gewoond, maar zeker ook omdat ik de Domkerk en de kerkelijke gemeente goed ken. Het gebouw, de prachtige plek in de stad. Daar kwam bij dat ik mezelf erg herkende in het profiel dat werd gezocht. Er zijn een heleboel mooie kerkelijke gemeentes in Nederland, maar dit is wel een van de meest bijzondere. De Domkerk is dagelijks open en dat in een van de grootste steden van het land. Er is hier zo’n levendige wisselwerking met de stad, daar werd ik meteen enthousiast van.”

Wat vind je zo leuk aan dit werk?

“Het is een bijzonder en divers beroep. Ik blijf me erover verbazen met wat voor mensen je te maken krijgt, een dwarsdoorsnede van de samenleving. Daar heb ik veel plezier in, maar ook in de verbinding zoeken tussen het heden en verleden: de tradities van de kerk, de taal van de Bijbel en hoe je dat kan toepassen op vandaag. Het is daarnaast een sociaal beroep: je pakt dingen met anderen aan. Je bent niet altijd als laatste aan het woord. Het doet er wel toe wat je vindt, maar er is al een gemeente die een bepaalde koers heeft gekozen. Na een tijdje kan je daar je eigen draai aan geven. Verder is het een beroep waarbij je goed moet nadenken over wat mensen je vertellen en wat dat betekent. Je hebt vertrouwelijke en mooie gesprekken. Je zit zo dicht op de kern van het leven: bij dood en geboorte, maar ook als mensen trouwen.”

Waar wil je mee aan de slag bij de Domkerk?

“Bij de toekomstideeën voor de Domkerk hebben jonge mensen, de jongere generatie, wel mijn bijzondere aandacht. Utrecht is een jonge stad en ik ben benieuwd hoe dat verdergaat. Hoe kun je ervoor zorgen dat de protestantse kerk in Utrecht de verbinding weet te houden en die op andere manieren blijft vinden? Ik hoop daar als predikant een steentje aan bij te kunnen dragen en het meer vorm te geven.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Ik heb hier gestudeerd en ik ben gids geweest op de Domtoren en het Domplein. Die herinnering draag ik altijd met me mee. Die talloze keren dat ik bovenop de Dom stond en over de stad, en een heel eind over het land, kon uitkijken. Ook als gids ontdekte ik iedere keer weer iets nieuws als ik naar boven ging. In de toren, maar ook in de stad. Het is zo’n mooie stad om van boven te zien. Ik kan het iedereen aanraden.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Ik woonde lange tijd vlak bij Rhijnauwen. Ik ging daar vaak langs de Kromme Rijn hardlopen. Met mijn vrouw heb ik er al heel wat wandelingen gemaakt. De stad uit en daar heen-en-weer wandelend ben je even helemaal uitgewaaid. Het is een prachtig groen gebied dicht bij de stad. We vinden het leuk om daar nu weer in de buurt te wonen.”

Wie is jouw favoriete Utrechter?

“Ik moet meteen aan Dick Bruna denken. Onlangs was ik met mijn dochtertje van één in het nijntje museum. Ik verbaasde me erover hoe veelzijdig zijn werk is. Het is voor kinderen leuk, maar ook voor volwassenen. Je blijft ernaar kijken. Het is heel mooi gedaan. We lezen nijntje voor en we zingen de liedjes. Eén van de bijzondere dingen is ook dat de Domkerk ieder jaar een kerststal heeft, uitgevoerd in houten figuren van Dick Bruna.”

Waar haal je je inspiratie vandaan in Utrecht?

“Een rondje lopen door de stad. Via Hoog Catharijne door het centrum heen bijvoorbeeld. Om te zien hoe de stad in beweging is, maar ook hoeveel verschillende mensen er zijn. Leefstijlen, achtergronden en hoe al die diversiteit samengaat. Ik vind dat altijd inspirerend om te zien hoe dat in zo’n stad werkt. Dat zet me aan het denken.”

Utrecht is…

“… een stad waar het verleden en de toekomst heel goed samengaan.”