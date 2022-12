Utrecht volgens de officiële One Love-bandproducent: ‘We zijn ooit begonnen in een klein kamertje in Utrecht’

Het bedrijf van de Utrechtse oprichter Roland Heerkens is het enige ter wereld dat de One Love-aanvoerdersband mag produceren, op verzoek van de KNVB. Sinds de FIFA het dragen van de band verboden heeft tijdens het WK-voetbal, is die erg populair. Voetbalshop.nl zit op het Utrechtse bedrijventerrein De Wetering. In de grote loods liggen een half miljoen voetbalproducten op voorraad, zoals shirts van alle clubs en voetbalschoenen, klaar om verzonden te worden. ‘Het is bijzonder en grappig dat het bedrijf dat iets maakt dat wereldwijd zo’n dynamiek veroorzaakt, gewoon om de hoek zit’, zei burgemeester Sharon Dijksma tijdens een bezoek. We vroegen Roland wat hij vindt van alle aandacht voor de One Love-band en waar hij trots op is als Utrechter.

Waarom mag alleen jij de band maken?

“We werken voor de gehele voetbalindustrie en daar horen natuurlijk de aanvoerdersbanden bij, inclusief die van de KNVB. We doen ook de vlaggetjes op de shirts en bijvoorbeeld de vaantjes die de aanvoerders aan elkaar geven voor de wedstrijd. Het ontwerp van de One Love-band is door Floor Wesseling voor de KNVB gemaakt. De rechten ervan liggen dan ook bij de voetbalbond. De band werd een paar jaar geleden uitgebracht na racistische opmerkingen in Nederlandse stadions. De band is steeds meer gaan leven in de afgelopen twee jaar. Afgelopen september schaarden acht landen zich achter het initiatief om de band te dragen in Qatar en the rest is history. Als de aanvoerders die toch zouden dragen, kreeg de aanvoerder een gele kaart. Daarvoor hebben ze niet jaren getraind. Ik vind dat ze terecht hebben gezegd om de band dan niet te dragen.”

Wat vind je van alle aandacht die de One Love-band krijgt?

“Ik vind het prima, maar het kwam op een moment dat we het al vreselijk druk hebben: met alles rondom het WK, Black Friday, Sinterklaas en kerst. Ik vind wel dat de FIFA zich best wat harder had kunnen opstellen tegenover het comité in Qatar. De FIFA heeft meer landen achter zich dan de VN. Daar had best een statement van kunnen komen. Het was de ideale plek geweest, maar het werd te veel beschouwd als een regenboogband. Hopelijk haalt Nederland de finale en draagt Virgil van Dijk dan wel de band. Dat zou mooi zijn.”

Hoe gaat het met je bedrijf?

“Het gaat hartstikke goed. We bestaan nu 45 jaar. We begonnen als Utrechts bedrijf op de Zeemanlaan. Daarna verhuisden we naar Woerden en sinds april zitten we weer in Utrecht. We blijven groeien en gaan over de 50 miljoen omzet heen dit jaar. Dat komt echt doordat er steeds meer online gebeurt en doordat we amateurverenigingen en betaalde voetbalclubs ontzorgen. Steeds meer clubs sluiten zich bij ons aan. Het kwam mede door corona waardoor de fanshops van betaalde voetbalverenigingen gesloten waren, omdat er geen toeschouwers waren. Ze wilden dat bij een specialist neerleggen en dan kom je bij ons. We hebben negen clubs en twee bonden waar we al voor werken: AZ, NAC, MVV, Cambuur, PEC, Genk, Westerlo, PSV, Vitesse, de KNVB en de KBVB. Volgend seizoen komen er weer twee bij. We runnen hun webshop, teamwear, fanshops en de merchandise.”

Wat vind je er leuk aan?

“Ik denk dat je een bedrijf opricht waar je passie ligt. Ik was vijftien toen ik de Tonny van der Linden-fanclub oprichtte bij DOS, de voorganger van FC Utrecht. Daarmee haalde ik voor het eerst de krant (UN), die knipsels liggen bij FC Utrecht in ‘The hall of fame’. Daar is het allemaal mee begonnen. Ik speelde zelf bij clubs als Kampong en Hercules. Voetbalzaken zijn mijn passie. Ik werkte twaalf jaar met mijn bedrijf voor Amerikaanse sportbonden, vijftien jaar voor de Champions League en de UEFA.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Ik ben geboren en getogen in Utrecht op de Stadhouderslaan. Daarna woonde ik dertig jaar in Harmelen en nu vijftien jaar in het Apollo. Ik kijk vanuit de hoogste woning van de provincie over die hele provincie, inclusief de Galgenwaard en Kampong. Als ik wakker word zie ik als eerste de middenstip van Galgenwaard en de Dom.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Het Wilhelminapark, waar ik mijn kinderjaren heb doorgebracht. En natuurlijk Galgenwaard.”

Wat mist Utrecht?

“Het is lastig om met je auto door de stad te komen, maar Utrecht is wel het fietsbolwerk van de wereld geworden. Het is een internationale studentenstad: dat houdt je jong, energiek en creatief. Wat we wel missen is een kampioenschap van FC Utrecht. Daar wacht ik al vijftig jaar op.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Een voetbal-gerelateerde zijn de Europese wedstrijden van FC Utrecht. Die heb ik altijd mooi gevonden. En het popconcert van Prince in de Galgenwaard. Ook heb ik als tiener, met broer Bob en Sjakie, jarenlang elke zondagmiddag in een kelder tegenover Rembrandt Bioscoop aan de ‘ouwe grag’ opgetreden met de band Ghostriders.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Op het bedrijf dat we hebben. Ik ben trots dat we terug zijn in Utrecht. We zitten hier schitterend met 10.000 vierkante meter aan de Krommewetering achter The Wall. We zijn ooit begonnen in een klein kamertje in Utreg. Nu hebben we jaarlijks meer dan 20 miljoen bezoekers online en in onze negentien Voetbalshop-winkels. Naast de One Love-band is er nog iets anders dat we introduceerden met wereldpubliciteit: de ronde badge van de Champions League in 1996. Die wordt dertig jaar later nog steeds door alle spelers gedragen: ‘the Badge of all Badges’.”

Utrecht is…

“…m’n stadsie.”