Utrecht volgens de voorzitter van de Ulu-moskee Yücel Aydemir; gebedshuis tegenwoordig ook een museum

De grootste moskee van Nederland, de Ulu-Moskee aan het Moskeeplein in Lombok, heeft vanaf begin november ook een museumfunctie. De moskee is nu aangesloten bij Het Grootste Museum van Nederland, een initiatief gestart door Museum Catharijneconvent. De Ulu Moskee is de 22e ‘museumzaal’ die aansluit en, na de Domkerk, het tweede pand in Utrecht. Bezoekers die bij de moskee langs willen komen, kunnen daar meer te weten komen over de bijzondere architectuur van het gebouw. Voorzitter Yücel Aydemir is trots.

Waarom ben je er trots op dat de Ulu-moskee nu ook een museumfunctie heeft?

“Het past bij de visie waar we ooit de moskee mee oprichtten. We zitten lekker centraal en hebben een goede relatie met onze buren. De moskee moet ook iets betekenen voor de buurt en de stad. Stap voor stap komt daar iedere keer iets meer bij.”

Hoe waren de eerste weken?

“Het was al druk. Er zijn al veel mensen langsgekomen, van jong tot oud. Er kwamen mensen met hun werk langs, maar ook spontaan. Het is heel divers. Het is fijn om mensen nu ook op een andere manier te kunnen informeren. Van buitenaf hebben mensen een bepaalde beeldvorming over de moskee, maar binnenkomen en met mensen in gesprek gaan werkt het beste. Verder krijgen we hierdoor een doelgroep die bewust op zoek is naar informatie. Normaal gesproken kregen we al wel mensen uit de buurt of uit de stad over de vloer, maar nu gaan ook andere mensen ons doelbewust bezoeken. Dat is heel mooi om te zien.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Waarom vinden jullie dat informeren belangrijk?

“We zijn en blijven onderdeel van deze samenleving. We hoeven het niet allemaal met elkaar eens te zijn, maar we moeten wel elkaars normen en waarden en levensstijl respecteren. Een samenleving zonder vooroordelen bestaat niet. De vraag is hoe je daar mee omgaat. Zet je het om tot haat of tot openheid, verbinding en een gesprek? Als je dat laatste kan, dan ben je geweldig. En anders blijf je in je eigen bubbel. Wij willen vanuit de moskee die openheid creëren. Iedereen is van harte welkom. En stel je vragen. Ik heb liever dat je een vraag stelt, dan dat je met heel veel vragen weggaat.”

Hoe gaat het verder hier in de moskee? Ben je tevreden als voorzitter?

“Ik ben hartstikke blij met hoe het gaat. Ik zie mijn vrijwilligerswerk niet als een ballast, integendeel. Als ik in de moskee ben, weet ik waarvoor ik het doe. Dat geeft innerlijke rust en voldoening. Iedereen zou iets terug moeten doen voor de samenleving, al is het maar een uurtje per week. Bel bijvoorbeeld eens aan bij een oude buurvrouw om haar te helpen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Een aantal weken geleden meldden moskeekoepels dat moslims in Nederland ‘grotere onrust en angst voelen sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas’. Zo schreef de NOS: “Moslims voelen druk om zich uit te spreken vóór Israël en ervaren intimidatie als zij dat niet doen. Ook zijn ze bang voor geweld en de gevolgen van de oorlog voor hun werk en vriendschappen, vertellen de koepelorganisaties.” Wat merk jij daarvan binnen de Utrechtse moslimgemeenschap?

“Heel veel. We hebben hier op 8 november een brief over gestuurd aan onze burgemeester. Daarin uiten wij onze zorgen, gebaseerd op signalen van onze bezoekers, familieleden en kennissen. Van jong tot oud. Het speelt hier ook. Mensen worden gelijk weggezet als er over Israël wordt gesproken. We horen verhalen over conflictsituaties op werk, op sportvelden, maar ook in het onderwijs. Moslims zijn bang om hun stem te laten horen. Ze hebben niet het gevoel dat ze verdedigd worden. En als je je uitspreekt, zit je in het kamp pro-Hamas. Ik heb mezelf ook afgevraagd: wil ik me in alle openheid uitspreken? De druk om dat te doen is er wel. Onze minister-president moet hier veel meer een verbindende rol in spelen. Burgemeester Sharon Dijksma doet dat wel heel goed. We hebben daar dan ook gevraagd om hier wat aan te doen, zowel in de lokale als landelijke politiek. Uitspraken die daar worden gedaan, hebben direct effect.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“In de gebedszaal. De moskee heeft een fantastische locatie en omgeving.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Ik vind Lombok een van de leukste plekken. Ik woon nu in Kanaleneiland, maar ben in Lombok opgegroeid. Ik heb nog steeds heimwee naar Lombok. Gelukkig ben ik er nog vaak.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Utrecht is een stad met cultuur, religie, maar ook een studentenstad en heeft een centrale ligging.”

Wie is jouw favoriete Utrechter?

“Dat is Hans Spekman. Hij is typisch een man van het volk. Hij komt op voor de zwakkeren en is oprecht. Ik vind hem een mooi mens.”

Wat is je grootste ergernis aan Utrecht?

“Het verkeer.”

Waar haal je je inspiratie vandaan in Utrecht?

“Uit mijn werk als basisschooldirecteur, mijn gezin en mijn vrijwilligerswerk voor de moskee. Het is veel plannen, maar ik heb overal plezier in. Een goede balans tussen deze drie geeft mij voldoening. Als ik iets voor de gemeenschap kan doen, haal ik daar heel veel inspiratie uit. Op mijn school en bij mijn moskee werk ik met fantastische teams en thuis heb ik een fantastisch gezin.”

Utrecht is…

“…een groot dorp. Het is lekker overzichtelijk en er zijn korte lijnen. Je hebt alles in Utrecht.”

Verzameling geloofsgebouwen

De Ulu Moskee opent de deuren op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. Tijdens het gebed is de gebedszaal niet toegankelijk voor bezoekers. Op alle locaties van Het Grootste Museum van Nederland is een audiotour of kijkkaart aanwezig. Het Grootste Museum van Nederland is een verzameling van geloofsgebouwen die de deuren openen voor mensen die geïnteresseerd zijn in het gebouw of het verhaal daarachter. Eerder stelden kerken en synagogen de deuren op, nu komen daar ook moskeeën en tempels bij.