Utrecht volgens de voorzitter van het Ombudsloket Alma van Bommel: ‘Ik hoop dat mensen ons weten te vinden’

Utrechters die klachten hebben over hoe de gemeente te werk gaat kunnen vanaf 1 september terecht bij het Utrechts Ombudsloket op de Ganzenmarkt. Alma van Bommel is voorzitter, Jory Hoogendam is plaatsvervangend voorzitter en verantwoordelijk voor het Kinderombudsloket. Wekelijks is er een inloopavond en zijn er telefonische spreekuren. Zowel volwassenen als kinderen kunnen bij het Ombudsloket terecht als ze ontevreden zijn over de gemeente, niet weten waar ze moeten zijn of zich niet gehoord voelen.

Waarom moest het Utrechts Ombudsloket er komen?

“Onze burgemeester vertelde het bij de opening heel mooi. Er gebeurt namelijk heel veel om Utrecht een fijne stad te laten zijn, maar er kunnen altijd dingen fout gaan. Hoe benaderbaar en toegankelijk ben je dan als gemeente? Wordt er naar mensen met klachten geluisterd en gebeurt daar dan ook iets mee? Het Ombudsloket wordt als het ware een spiegel voor de gemeente. Hoe kan die beter te werk gaan? De afstand tot de Nationale Ombudsman blijkt vaak te groot. Maar wij wonen allemaal in en rond Utrecht. We kennen de stad en de plaatselijke situatie. Mensen kunnen gewoon bij ons binnen lopen of ons bellen. Het gaat sneller, want er zijn kortere lijnen.”

Hoe ziet de komende tijd eruit?

“We gaan niet achter een loketje zitten, maar onder meer de wijken in om te horen en zien wat er speelt. Zo kunnen we ook proactief zijn. Als we in een bepaalde wijk dingen herhaaldelijk horen, is dat wellicht iets om onder de aandacht te brengen bij de gemeente. Door naar mensen toe te gaan, bereik je ook een breder publiek. Bijvoorbeeld ook mensen die niet altijd zelf in staat zijn om schriftelijk ergens op te reageren of om zelf een klacht in te dienen. En soms haalt praten alleen ook al de kou uit de lucht.”

Wat hopen jullie dat er zal gebeuren?

“Ik hoop dat mensen ons weten te vinden, ze zien hoe we ze kunnen ondersteunen en dat we veel dingen te horen krijgen. Dat zal in het begin zeker het geval zijn. Dan hoop ik vervolgens ook dat er een moment komt dat we een afname zien, omdat er dingen worden verbeterd. Het zou heel mooi zijn om geen klachtenbureau of Ombudsloket nodig te hebben, maar waar mensen werken worden nu eenmaal weleens fouten gemaakt.

Hoe gaan jullie aan de slag?

“We gaan ontdekken wat er allemaal op ons afkomt. Dat kan van alles zijn. De gemeenteraad gaat natuurlijk over politieke besluitvorming, maar het kan wel zo zijn dat een besluit fout uitpakt voor iemand. Dat kan bij de gemeente niet goed in beeld zijn en dan is er maatwerk nodig. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met parkeerplaatsen die verdwijnen of iets dat niet goed gaat bij de jeugdzorg. Wij zoeken uit hoe we diegene kunnen helpen, bijvoorbeeld door te kijken waar diegene terecht kan bij de gemeente of eventueel door te verwijzen naar de Nationale Ombudsman. Het zal heel divers worden.”

Waarom wilde je graag voorzitter worden?

“Het gaat over verbinden, mensen ondersteunen en naar ze luisteren, maar het was ook duidelijk dat de gemeente graag reflectie wil op het eigen handelen. Van al die dingen bij elkaar word ik blij. Hoe mooi is het om dat dan ook nog te doen in je eigen stad? Ik hou van Utrecht en woon hier met plezier. Als je stadsgenoten kan helpen met het oplossen van knelpunten, samen met een fijn team, vind ik dat geweldig leuk.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Als lid van het Utrechts Klokkenluiders Gilde, vond ik een van de bijzondere momenten de rouwluiding van de Salvatorklok op de Domtoren vlak na MH17. Het was een indrukwekkend moment waarop heel de stad eigenlijk de emotie voelde, deelde en medeleven toonde. Dat soort momenten heb je in Utrecht rondom de Dom vaak. En wat betreft een blije herinnering, vind ik iedere Koningsdag in Utrecht altijd super leuk. In alle wijken is het anders, het is feestelijk en verbindend. Ik zal op Koningsdag altijd in Utrecht zijn.”

Hoe ziet jouw favoriete weekend eruit in Utrecht?

“Dat is heel divers. Op zaterdagochtend ga ik graag naar de plantjes- en lapjesmarkt. Mijn kleindochter is altijd blij met een nieuw jurkje of rokje, Ik geniet van de veelkleurigheid van stoffen en bloemen. Een kopje koffie bij Café Elize op de Mariaplaats hoort bij het weekend. Ik ga ook graag naar een mooie film in het Louis Hartlooper Complex, dan op het terras nog even een glaasje wijn drinken en nagenieten. Daar kan Netflix niet tegenop!”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Ik vind De Watertoren op Rotsoord een fijne plek met prachtig uitzicht over de stad. Ook De Zakkendrager vind ik een heel gezellige plek, met die mooie tuin achterin en uitzicht op Stadskasteel Oudaen. Daar waan je je in een andere wereld, terwijl je op een van de drukste punten van Utrecht bent.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Als ik zondagochtend door de stad fiets en de stad ontwaakt, is er een serene rust. Dan kan je gewoon over de Oudegracht fietsen en de gevels bewonderen. Of zittend in een van de parken of hofjes, zoals Flora’s Hof, luisterend naar het carillon of de luidklokken. Dat vind ik speciale plekjes en momenten.”

Utrecht is…

“…een topstad van goed formaat.”