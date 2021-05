Utrecht volgens directeur GGD regio Utrecht Jaap Donker: ‘Met z’n allen deze pandemie verslaan’

Tot ruim een jaar geleden zag het werk van Jaap Donker er heel anders uit: toen was hij nog HR-manager bij de Utrechtse GGD (GGDrU). Nu houdt hij zich non-stop bezig met het bestrijden van het coronavirus en is hij momenteel Directeur Publieke Gezondheid. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het coronabedrijf van de GGDrU. In korte tijd groeide dit uit tot een apart bedrijf met duizenden medewerkers. We vroegen Jaap of hij tevreden is met hoe de GGD het tot nu toe doet en wanneer hij voor de eerste keer in Utrecht was.

Hoe heb jij het afgelopen jaar als GGD-directeur beleefd?

“Voor mij was de GGD vroeger altijd een goed bewaard geheim. Ik wist niet zo goed wat een GGD precies deed voordat ik er ging werken. Dat was denk ik ook zo voor veel inwoners van regio Utrecht, los van een consultatiebureau of een reisprik halen. Sinds begin vorig jaar heeft ons team, Infectieziektenbestrijding, een grote vlucht genomen door de corona-uitbraak. De eerste weken hebben we de boel aangestuurd in een soort crisisstand, maar al vrij snel kwamen we erachter dat dit groot ging worden. We kozen ervoor om naast onze reguliere GGD een apart coronabedrijf op te richten. Dat bleek een goede stap. Er werken inmiddels ruim 5500 mensen bij ons en elke week leiden we 250 nieuwe mensen op. Het zijn mensen uit de kunst- en muziekwereld, evenementensector, horeca, studenten enzovoorts. Niemand had van tevoren het idee: we gaan bij de GGD werken. Nu proberen we met z’n allen deze pandemie te verslaan. Dat geeft enorm veel energie en adrenaline.”

Ben je tevreden met hoe de GGD regio Utrecht het tot nu toe doet?

“Het is een voorrecht om leiding te mogen geven aan deze organisatie. Ik ben ongelofelijk trots op hoe iedereen dit doet. GGD komt ook wel eens negatief in het nieuws. En dat mag ook, maar ik zit hier elke dag aan de binnenkant. Het is al meer dan een jaar lang zeven dagen per week knallen met z’n allen. Ik denk dat we soms te bescheiden zijn. Iedere paar weken moeten we de organisatie weer een beetje aanpassen. Niks is zo grillig als een pandemie en de strategie van de coronabestrijding in Nederland wisselt snel. Je moet constant wendbaar zijn. Dat gaat heel goed. Ik heb een fantastische club mensen om me heen: artsen bijvoorbeeld, maar ook managers uit onder meer de evenementensector. Zij zijn gewend om steeds te kijken: wat is er nodig? De ene keer is dat teststraten uit de grond stampen, nu zijn dat vaccinatielocaties.”

Het coronabeleid krijgt regelmatig kritiek, dat geldt ook voor de GGD. Hoe ga je daarmee om?

“Daar kan ik vrij objectief naar kijken. We doen wat we kunnen en dat doen we goed. Daar krijgen we veel waardering voor. Van de burgemeesters in de regio, maar ook van inwoners. Dan komt er een kind weer een tekening brengen bij een teststraatmedewerker, of iemand een doos chocola. Dat zijn dingen die het nieuws niet halen, maar die zijn fantastisch. Dat doet zoveel met de mensen hier.”

Dit is best een stressvolle baan. Hoe ga je daar mee om?

“Ik werk met een heel goed team. Je moet kijken waar je zelf goed in bent en waar anderen jou in aanvullen. En je moet proberen om de lol erin te houden met elkaar. Er kunnen dingen tegenvallen, maar dan moet je ook weer opkrabbelen. Verder moet je dingen niet altijd persoonlijk aantrekken: we zijn voor het grotere plaatje bezig. Bij zo’n crisis kan je bij de pakken neerzitten, maar ik dit niet bij de GGD: het haalt juist het beste in je naar boven. Het is ook een inner drive om ervoor te zorgen dat iedereen weer zo snel mogelijk kan deelnemen aan de samenleving, zoals kwetsbare groepen en de jongeren. Ik voel me vooral een gezegend mens dat ik dit mag doen. Een dikke huid hebben, er overal kansen in zien, dan kom je een heel eind.”

Vind je dat de GGD soms ook wel eens terechte kritiek krijgt?

“Op dit moment zijn we bezig met het vaccineren. Daarbij zijn wij vooral de uitvoerder. Dus we zijn gebaat bij duidelijkheid. En als er dan onduidelijkheid is, zien wij dat dat veel doet. Bijvoorbeeld als er bepaalde doelgroepen eerder gevaccineerd mogen worden. We hebben hier een klantcontactcentrum dat al die vragen krijgt. Als zoiets niet helder is, zijn wij het eens met de kritiek daarover. Dan dringen we landelijk aan op een strakker plan. Wees duidelijk en helder, dat scheelt ons heel veel vragen. En dat maakt het voor de samenleving makkelijker om te volgen. Dat kan inderdaad beter. Maar kan ik het beïnvloeden? Niet heel erg, behalve dan door dit te roepen en met suggesties te komen. Wij staan in de praktijk en zien en horen wat bepaalde beslissingen voor mensen betekenen. Mensen bellen ons met schrijnende verhalen. We zouden het liefst iedereen willen prikken, maar we moeten ons aan het beleid houden.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Ik ben opgegroeid in Amerongen en ging als kind met mijn ouders naar het Spoorwegmuseum. Het geinige is dat ik nu voor het Spoorwegmuseum woon, tussen de Maliesingel en het museum in. Mijn kinderen verslijten ook hun schoenen daar: ze hebben een buurtpas en lopen er in en uit. Ook in de winter met de schaatsbaan is het daar hartstikke leuk.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“De buurt waar ik woon. Claudia de Breij had daar een mooie quote over: ‘Bij ons in de buurt is het zo mooi. Als het overal gaat dooien, blijft de sneeuw hier het liefste liggen’. Dat vind ik ook echt: het is een heel mooi stukje Utrecht. Ook de Oudegracht en langs de werf vind ik een mooie plek. Het stuk tussen de stad en Ledig Erf vind ik het allermooiste om te varen, met onze oude sloep.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“Met bekeravonden of Europees voetbal in de Galgenwaard. Als het even kan, ga ik daar graag heen. De laatste wedstrijd was de halve finale voor de beker: Utrecht tegen Ajax. Dat was ook de laatste wedstrijd met heel veel publiek.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Een van mijn leuke herinneringen was om tijdens de Sinterklaasintocht mee te mogen varen met de stoet. Dat was voor onze kinderen briljant. Het leek net de intocht van het Nederlands elftal met veertigduizend zwaaiende mensen op de kant. Dat zijn mooie en warme momenten, ook al regent het vaak en is het hartstikke koud.”

Wie is jouw favoriete Utrechter?

“Mijn vrouw. Ik werk sinds februari vorig jaar zeven, en vaak lange, dagen per week. Zij werkt thuis, is er vaak met en voor de kinderen en regelt alles. Zonder haar zou ik dit niet kunnen doen.”

Utrecht is…

“De stad en de regio waar mijn hart ligt en waar we samen deze pandemie verslaan.”