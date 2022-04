Utrecht volgens directeur Stadsschouwburg Lucia Claus: ‘Er is een heel groot en gretig publiek’

Lucia Claus was vijftien jaar directeur van Stadsschouwburg Utrecht, en draagt, ook met een nieuwe cultuurplanperiode in het vooruitzicht, het stokje over. In 2007 begon ze als directeur hier in de stad, maar deze zomer stopt ze met haar functie. Dat doet ze na 35 jaar in het vak te hebben gezeten. We vroegen Lucia waar ze trots op is als ze terugblikt op de afgelopen vijftien jaar als directeur en wat het beste optreden is dat ze ooit in Utrecht zag.

Hoe zien de komende maanden er voor jou uit?

“Tot ik weg ga blijf ik dingen doen zoals ik ze altijd heb gedaan, waaronder veel bij voorstellingen zijn. Dat heb ik vanaf het begin gedaan. En ik richt me natuurlijk op het afronden van het werk.”

Hoe voelt het om te gaan stoppen?

“Het voelt goed, maar tegelijkertijd is het dubbel, want ik doe dit werk het met heel veel plezier. En als ik het doe, doe ik het voor meer dan 100 procent. Er zullen momenten van melancholie komen, want je realiseert je ook dat je iets achterlaat dat je dierbaar is.”

Wat vind je zo leuk aan werken in deze sector?

“We brengen mensen samen. Op de eerste plaats door de voorstelling zelf, maar ook daarna. We vragen altijd aan artiesten om na afloop van hun voorstelling nog een drankje komen doen in Zindering. Dan gebeurt het vaak dat bezoekers nog even wat zeggen tegen de artiest. Ik heb het altijd erg belangrijk gevonden om de ontmoeting te faciliteren: die tussen de theatrale werkelijkheid en de echte werkelijkheid, maar in feite zijn het ook gewoon mensen die je samenbrengt. Dat vind ik heel bijzonder aan ons werk. Ik ben superblij dat dat weer live kan.”

Waarom wilde je graag bij Stadsschouwburg Utrecht werken?

“Ik vind het een van de mooiste schouwburgen in Nederland. Ook is het een fantastische stad om voor te werken, met een heel groot en gretig publiek. De afgelopen jaren wisten we steeds meer nieuwe mensen naar de schouwburg te leiden. Verder is er hier een samenwerking in de culturele sector die heel inspirerend, coöperatief, collegiaal en warm is. Dat vind ik heel fijn.”

Als je terugblikt op de afgelopen vijftien jaar, waar ben je dan onder meer trots op?

“Onder meer op de verbouwing van de schouwburg. In 2014 en 2015 hebben we hier verbouwd, in 2016 gingen we weer helemaal open. Dat was een megaklus. We zijn in die tijd geen dag dicht geweest. Ik ben heel trots dat mijn medewerkers dat samen voor elkaar hebben gekregen. Ook ben ik trots op een aantal mooie projecten buiten de schouwburg, zoals op vliegveld Soesterberg, Mollen op Utrecht Centraal en de ‘WijkSafari AZC’ in Overvecht. Die laatste was echt memorabel. Die duurde in totaal zes weken en mensen werden echt meegenomen in een andere wereld. Dan voel je de kracht van theater in het delen van verhalen met elkaar. Een van de asielzoekers toen, Abdullaal Hussein, heeft inmiddels een status gekregen en zit op de ROC Theater Performance-opleiding. Een paar weken geleden kreeg hij een jeugdlintje van wethouder Eelco Eerenberg.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Dat is WT Urban Kitchen, in de watertoren op Rotsoord. Ik ben er nog maar twee keer geweest, want het is moeilijk om een tafel te krijgen. De eerste keer zat ik binnen. Dat was op mijn verjaardag. Het is een heel goed restaurant en vooral buiten op die ring is het zo’n onbeschrijfelijk fijne plek.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Een heel mooi plekje waar we al een tijd niet terechtkunnen, is de botanische tuin op de Lange Nieuwstraat. Ik hoop dat die binnenkort weer opengaat. Dat is een plek waar ik een kop thee ga drinken als ik mensen van buiten de stad Utrecht laat zien. Het is daar een oase van rust midden in de stad, echt een pareltje dat niet veel mensen kennen.”

Wat mist Utrecht?

“Uitdagende en aansprekende architectuur. Durf de hoogte in te bouwen. Als je kijkt naar Rotterdam en wat er in Amsterdam aan het IJ wordt gebouwd. En we hebben hier een groot woningprobleem. Er wordt natuurlijk veel gebouwd de komende jaren en ik zou wensen dat er mooie, spraakmakende gebouwen neergezet worden, zoals Wonderwoods. Ik ben heel blij dat dat er komt. Ook vind ik een van de nieuwe woontorens aan de Van Sijpesteijnkade, waar het oude gebouw nog onderin zit, architectonisch goed geslaagd.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Het verrassingsoptreden van Kensington op het dak van TivoliVredenburg. Dat de stad zoiets durfde vond ik heel mooi. Het was zo’n genereus gebaar aan de stad. Er waren zoveel mensen bij. Dan word ik heel blij van deze stad: als er dat soort dingen gebeuren.”

Utrecht is…

“…thuiskomen.”

