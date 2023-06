Utrecht volgens Domorganist Jan Hage: ‘Het orgel in de Domkerk is een van de grotere van Nederland’

Jan Hage is als organist verbonden aan de Domkerk. Daar bespeelt hij het Bätz-orgel. Hij geeft concerten in Nederland en daarbuiten en maakt radio- tv- en cd-opnames. De Domkerk is volgens Jan “een topplek met een geweldig orgel waar ik dol op ben”. Regelmatig zijn er op zaterdagmiddagen gratis (orgel)concerten in de Domkerk. We vroegen Jan hoe hij begon met orgel spelen en wat zijn lievelingsplek is in Utrecht.

Wanneer speel je weer in de Domkerk?

“Op 10 juni is er weer zaterdagmiddagmuziek in de Domkerk. Het vorige concert, op zaterdagmiddag 27 mei, was leuk en mooi. Ik speelde Cyclus L’Ascension en Messe de la Pentecôte van componist Olivier Messiaen. Het was wel moeilijk, want de muziek was technisch uitdagend om te spelen. Ook is het orgel een zwaar te bespelen instrument. Verder speel ik als Domorganist ook bij de diensten in de kerk op zondagen en woensdagen.”

Hoe is het om in de Domkerk te spelen?

“Het orgel in de Domkerk is een van de grotere en belangrijkere orgels van Nederland. Het is heel beroemd en werd gebouwd in 1831. Het bijzondere is dat er toen gebruik is gemaakt van het pijpwerk van het vorige orgel van de Domkerk, dat kwam uit 1571. Meestal gebeurt dat niet als er een nieuw orgel komt, maar toen werd er vrij veel pijpwerk overgenomen. Dat geeft het een bijzondere klank. Daarnaast is de Domkerk een heel grote en hoge kathedrale ruimte met veel akoestiek. En doordat het midden in het land is, is er natuurlijk een uitgebreide muziekpraktijk. Begin jaren 70 besloot het Citypastoraat om op de zaterdagmiddagen gratis concerten te verzorgen, gericht op kamermuziek. Ruim vijftig jaar trekken die concerten iedere zaterdag weer bezoekers. Ze blijven goed bezocht worden. De orgelconcerten zijn ook te volgen via een livestream op YouTube.”

Hoe ben je ooit met orgel spelen begonnen?

“Ik kom zelf uit een tamelijk strenge kerkelijke hoek. Mijn moeder speelde orgel en mijn ooms ook allemaal. Dan krijg je het met de paplepel ingegoten. Ergens op de lagere school kregen we voor het eerst een elektronisch orgel thuis. Ik vond het geweldig. Ik wist op de lagere school al dat ik organist wilde worden. Mijn ouders vonden dat niet zo’n fijn idee, omdat ze dachten dat ik er geen geld mee zou kunnen verdienen. Maar ik heb toch doorgezet en het is me gelukt.”

Wat voor dingen staan er de komende tijd op de agenda?

“Ik heb pas de opnames gehad voor een cd van een groot stuk van de hedendaagse componist Richard Rijnvos. Dat is ook mijn specialiteit: hedendaagse muziek, gecomponeerd door levende componisten. Het is een stuk van een uur. Een paar jaar geleden speelde ik de première van dat stuk in de Domkerk. Verder is de zomer altijd het concertseizoen voor het orgel. In de Dom is er in juli en augustus een zomerserie, volledig gewijd aan orgelconcerten. Ik nodig daarvoor altijd gast-organisten uit. Daarnaast reis ik de komende tijd het hele land door voor concerten en speel ik in september in Wenen. Daar kijk ik ook erg naar uit.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Dat was met een schoolreisje in een van de eerste klassen van de lagere school, naar het Spoorwegmuseum. Ik kom oorspronkelijk uit Zeeland. In de bus zagen we bij het station nog het grote bouwdepot. Het oude Utrecht Centraal was net afgebroken. Het was ergens begin jaren 70.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is het hele gebied rond de Dom. De Nieuwegracht is altijd een favoriet, maar ’t Wed ook. Ik woon in Lunetten, dus ik strijk ook nog wel eens neer op het Ledig Erf. Na de concerten gaan we altijd ergens wat drinken. Dat is bijna net zo belangrijk als het concert zelf. Dan gaan we naar ’t Wed of naar een terras ergens op het Domplein.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Dat was onder meer een van de concerten van het Residentie Orkest in TivoliVredenburg in de Grote Zaal. Ze speelden onder leiding van Jevgeni Svetlanov de zevende symfonie van Sjostakovitsj. De Grote Zaal is misschien niet de mooiste, maar architectonisch wel een heel bijzondere.”

Utrecht is…

“Voor mij een warm nest. Ik heb er gestudeerd en het is na jaren elders te hebben gewoond en gewerkt weer echt mijn thuis, een stad waar traditie en vernieuwing hand in hand gaan.”