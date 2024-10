Utrecht volgens Dorine Lustig van de Luisterlijn: ‘Contact van hart tot hart’

Dag en nacht kan er worden gebeld naar de Luisterlijn. Aan de andere kant van de lijn zit er dan een getrainde vrijwilliger klaar met een luisterend oor. Iedereen die daar behoefte aan heeft, kan bij de Luisterlijn terecht voor een volledig anoniem gesprek per telefoon, chat of mail. Dat kan inmiddels al ruim 65 jaar. Dorine Lustig is zestien jaar trainer en begeleider van de tientallen vrijwilligers in Utrecht.

Wat voor training en begeleiding krijgen de vrijwilligers?

“Zij krijgen onder andere professionele trainingen over gespreks- en luistervaardigheden. Daarin oefenen we met elkaar, maar ook met acteurs. Luisteren is een vaardigheid die je in je hele leven toepast. Ik hoor vaak terug dat vrijwilligers ook echt wat hebben aan de trainingen in hun dagelijks leven. Luisteren vergt het en een ander. Het is bijvoorbeeld belangrijk om iemand te laten weten wat voor gevoel je hoort. Je nodigt iemand uit om verder te vertellen door te vragen: ‘Als ik je zo hoor, ben je heel verdrietig, klopt dat?’ Dan voelt iemand zich gezien. Ergens over praten helpt om dingen op een rijtje te zetten. Vrijwilligers leren ook hoe om te gaan met crisissituaties, mensen met suïcidale gedachten*, maar ook met iemand die zich verveelt en gewoon een praatje wil maken. Sommige mensen zouden wel de hele dag met je willen praten. Daarvoor moet je ook grenzen weten te stellen en de regie houden in een gesprek. Zolang je vrijwilliger bent, blijf je begeleiding krijgen en kom je regelmatig samen met jouw groep. Daar kan je jouw ervaringen delen over lastige gesprekken en van elkaar leren.”

Wat vind je nog meer belangrijk om de vrijwilligers mee te geven?

“Vooral dat ze niet moeten proberen om iemands problemen op te lossen. Die neiging hebben we allemaal als iemand het zwaar heeft. Vaak ga je daarin te snel en dat roept weerstand op. Het zijn meestal emoties die er uit moeten. Als iemand erg emotioneel is, is er nog niet echt ruimte voor oplossingen. Wel kan je natuurlijk voorzichtig met iemand meedenken en aftastend suggesties doen. Je wil de ander prikkelen en aan het denken zetten. De meeste mensen bellen niet voor een oplossing, maar om hun hart te luchten en zich gehoord te voelen.”

Hebben de vrijwilligers er zelf ook wat aan?

“We zeggen altijd: als vrijwilliger kom je hier iets brengen, maar ook iets halen. Dat mag en hoort ook. Je voert hier bijzondere gesprekken en hebt contact met een ander van hart tot hart. Dat is voor de ander fijn, maar ook voor jou. Het feit je dat je iets voor een ander kan betekenen, is voor de vrijwilligers het belangrijkste. Zowel de anonimiteit van de vrijwilligers als van degene die contact zoekt, zorgt ervoor dat mensen vrijuit hun verhaal vertellen.”

Wat vind je zo leuk aan dit werk?

“Het mooie is onder andere dat we de verbinding aangaan met onze vrijwilligers. Het is vaak ook heel persoonlijk. Iedereen komt lastige dingen tegen: dingen waar je in je dagelijks leven zelf ook tegenaan loopt. Vrijwilligers vertellen ons vaak heel veel, maar wij hun als trainers ook. We bouwen een vertrouwensband op. Mensen omschrijven het hier regelmatig als een warm bad. Ik vind het fijn om te horen dat ze zich hier veilig en ondersteund voelen.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Ik heb laatst een erg leuke Vegan Food Tour gedaan door de stad. We gingen langs een stuk of zeven zaken. Er mogen meer van zulk soort initiatieven komen. Het was een leuke manier om inspiratie op te doen. Zo aten we bij FLFL in de Servetstraat verrukkelijke falafel. Restaurant BROEI stond ook op de route. Dat kende ik al. Ook daar smaakte het eten heerlijk. Je hebt geen idee wat er precies op je bord ligt, maar het ziet er altijd prachtig uit.”

Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is sinds jaar en dag Springhaver. Ik ga daar graag naar de film, maar kom er ook om alleen wat te drinken en eten.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Mijn vriend en ik kennen elkaar nu vier jaar. Op onze eerste date, middenin coronatijd, hadden we uiteraard buiten afgesproken. Na een tijdje op een terras op de Mariaplaats te hebben gezeten, waren we nog lang niet uitgepraat. Daarom gaf ik hem een rondleiding door de rest van het centrum. Hij komt niet uit Utrecht. Dat was een hilarische rondleiding, omdat ik toch van veel dingen niet meer wist hoe het precies zat. Was de Dom nou het middenschip kwijt door een storm of een brand? Ik probeerde een goede rondleiding te geven, maar hij vond het vooral erg grappig en ontwapenend dat ik het steeds net niet wist. We hebben het daar nog vaak over.”

Wat is je droomhuis in Utrecht?

“Ik woon heel fijn in Rivierenwijk: in een jaren 30-huis met een tuin. Mijn straat is erg rustig, maar vooral gezellig. Er wonen allemaal leuke mensen. Goede buren zijn belangrijk en fijn. Ik hou ook van de binnenstad. Gelukkig sta ik binnen vijf minuten fietsen op het Ledig Erf. Die combinatie vind ik fantastisch. Ik hoef nergens anders te wonen.”

Utrecht is…

“…groot genoeg om dynamisch te zijn en klein genoeg om me er thuis te voelen.”

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Erover praten helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch via 113 of 0800-0113.