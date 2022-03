Utrecht volgens ecoloog Anne Nijs: ‘Het hele jaar door kregen we mailtjes over de visdeurbel’

In de rubriek Utrecht Volgens spreken we een bekende of onbekende Utrechter. Vaak met een actuele aanleiding en altijd met een paar standaardvragen over het leven in Utrecht.

De eerste visdeurbel ter wereld bij de Weerdsluis is terug van weggeweest. Via visdeurbel.nl kan je met een onderwatercamera in de gaten houden of er vissen voor de sluis zwemmen en op de knop drukken om de sluis te openen. De visdeurbel werd vorig jaar in het leven geroepen om migrerende vissen sneller door de Weerdsluis te helpen. Dat bleek een groot succes: de livestream werd door 440.000 mensen bekeken en de deurbel werd 100.000 keer ingedrukt. Veel vissen zwemmen in het voorjaar van de Vecht, de stadsgrachten door, naar de Kromme Rijn om zich daar voort te planten. Ecoloog Anne Nijs is vanaf het begin betrokken bij het project. We vroegen haar wat er dit keer anders is aan de bel en waar ze trots op is als Utrechter.

Jouw collega-ecoloog Mark van Heukelum kwam met dit idee. Wat vond je er in eerste instantie van?

“Ik vond meteen dat we het echt moesten doen. Ik had niet verwacht dat de bel ook internationaal zo opgepikt zou worden, maar ik dacht wel gelijk: dit is de perfecte mix. Het een soort faunapassage, dus je laat echt vissen door, maar je kan er ook onderzoek mee doen en je betrekt mensen op een laagdrempeliger manier. Het zou zonde zijn om het niet weer te doen. Het hele jaar door kregen we mailtjes. Mensen die vroegen of de livestream alsjeblieft weer aan kon, omdat ze er altijd naar keken als ze ’s nachts niet konden slapen. En om onderzoek te doen wil je het liefst over meerdere jaren informatie verzamelen. Elke keer als iemand op de deurbel drukt, wordt er een screenshot gemaakt en die worden bewaard. Ik vind het bijzonder om te zien dat de paling hier ook wordt gespot. Die zwemt duizenden kilometers naar de Sargassozee om zich daar voort te planten.”

Wat is er nu anders dan vorig jaar?

“De camera hangt op een iets andere plek en is minder provisorisch dan vorig jaar. We denken dat we nu beter beeld hebben en dus meer gaan zien. Hij hangt nu iets verder van de kant af. Ook zijn we nu eerder begonnen. De sluis is in principe nog dicht, maar het seizoen dat vissen beginnen te trekken begint al wel. Verder zie je op de website met hoeveel mensen je samen kijkt. Iedereen kan tegelijk kijken: vorig jaar zaten we soms aan het limiet. Ook hebben we nu een bingokaart, te krijgen bij de sluis of via de website. Daar willen we nog een prijs aan verbinden.”

Waar hou je je als ecoloog verder nog mee bezig?

“Met projecten als de visdeurbel willen we ecologische knelpunten oplossen in de stad. We monitoren en doen onderzoek naar het aantal dier- en plantensoorten in de gemeente. Op die manier weet je hoe het ervoor staat en kun je er ook iets aan doen. Zo proberen we faunapassages aan te leggen, zodat allerlei dieren er goed langs kunnen. Bij de Biltse Rading is er sinds twee jaar een hele mooie. Die is echt groot, daar kunnen ook vossen, dassen en reeën doorheen. Ook zijn er tunnels, maar als je niet weet waar vallen die je niet op. Onder het spoor door bij de Cartesiusweg zit er bijvoorbeeld één.”

Wat voor projecten staan nog meer op de agenda?

“We gaan bijenburchten maken, omdat er voor bijen die in de grond nestelen nog niet zo veel is. We hebben 127 wilde bijensoorten in Utrecht en daar willen we meer voor doen. Het wordt superleuk en is echt iets nieuws. De burchten bestaan uit leemhoudend en zand en hebben de vorm van een halve maan. De eerste wordt nu gebouwd in Stadstuin Kanaalweg, maar we gaan er ook één met een doorsnede van zes meter maken op de rotonde bij de Moldaudreef. Dat willen we op meer plekken gaan doen.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Op plekken waar eigenlijk niks is en niets is georganiseerds. Daardoor is er op die plekken bijna niemand. Terreinen als bij het CAB-gebouw, bij het Wisselspoor en op het braakliggende terrein naast de gele brug bij Leeuwesteyn. Ik ga graag van paden en wegen af. Op dat soort plekken is altijd wel wat te ontdekken.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Bij restaurant VanPlanten. Daar kan je super lekker vegan eten en het is bij mij om de hoek.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Bij Brouwerij De Kromme Haring.”

Wat mist Utrecht?

“Ik vind Utrecht nog iets teveel aangeharkt. Elk hoekje is gepland, zeker met het groen mag het wat spannender: laat het iets meer aan het toeval over en laat hier en daar de natuur wat haar gang gaan. Iets minder tuttig en iets ruiger dus. Daar zou de biodiversiteit enorm van kunnen profiteren.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Ik ben vooral trots dat Utrecht een beetje ballen heeft en voorop durft te lopen met groene en duurzame initiatieven, zoals de groene bushokjes, Wonderwoods, de verplichting om diervriendelijk te bouwen bij aanbestedingen en natuurlijk de visdeurbel. Ik kan ook trots zijn op bijzondere kunst, zoals de plastic walvis een paar jaar geleden en grote muurschilderingen.”

Utrecht is…

“…900 jaar oud. Toen liepen hier nog otters, bevers, edelherten en wolven rond. Die zie ik graag terugkomen.”

