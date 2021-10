Utrecht volgens eigenaar van De Bierverteller aan de Twijnstraat Luisa Schroën

De Bierverteller in de Twijnstraat bestaat vijf jaar. De bierwinkel van Luisa Schroën brouwde in samenwerking met Maximus Brouwerij speciaal voor het jubileum opnieuw Sterk Water. Het bier werd een paar jaar geleden al een keer gebrouwen om Tomas Schroën, oprichter van De Bierverteller, een hart onder de riem te steken toen hij ernstig ziek werd. Een deel van de opbrengst gaat weer naar Stichting Support Casper. Verder is er tot 1 november een expositie in de winkel te zien. Daarnaast mag Luisa zich sinds kort officieel biersommelier noemen. We vroegen haar hoe de opleiding ging en waar ze het lekkerste biertje drinkt in Utrecht.

Ben je trots op het jubileum?

“Ik ben heel blij met waar we nu staan. De tijd is voorbij gevlogen. We hadden natuurlijk een heftige en verdrietige start. Ik kan niet over het jubileum van De Bierverteller vertellen zonder het over Tomas te hebben. Vijf weken na de opening werd hij ziek. In 2017 is hij overleden aan alvleesklierkanker. Ook van de klanten kregen we bij de start ontzettend veel steun. Het team heeft het toen allemaal draaiende gehouden. Daardoor kon ik er rustig in rollen. Het is bijna niet te bevatten als je erop terugkijkt: er is zoveel gebeurd. Een groot feest kan vanwege corona helaas nog niet, maar ik wil er zeker bij stilstaan.”

Hoe sta je stil bij het vijfjarig bestaan?

“Daarvoor hebben we een bier laten brouwen samen met Maximus Brouwerij: Sterk Water. Met een aangepast recept: er zit dit keer minder kurkuma in. Ook zit er groene jasmijnthee in. Dat komt ook echt naar voren. Het is op blik afgevuld, in tegenstelling tot de vorige keer. Vijf jaar geleden stonden er nog niet zoveel blikken hier in de winkel als nu. Een deel van de opbrengst gaat weer naar Stichting Support Casper, die onderzoek ondersteunt naar nieuwe behandelmethoden van alvleesklierkanker. Het is ook een ode aan Tomas, want het bier werd toen voor hem gebrouwen. Het streefbedrag is nog niet opgehaald. Op het blik staat een QR-code waarmee je kan doneren. Bij een aantal horecazaken is het ook nog op de tap te koop. Verder is er een expositie in de winkel met craftbeer als thema. De foto’s, waar ik ook op sta, zijn met een historische camera gemaakt.”

Hoe ging de opleiding tot biersommelier?

“Het was heel leuk en leerzaam. Ik had al binding met bier en veel samen met Tomas geproefd. Ik vond het altijd al interessant. Daardoor stond ik er heel erg open voor. Tuurlijk zijn er bij een opleiding altijd onderdelen waar je meer of minder mee hebt. Ik vind het bijvoorbeeld te gek om over bier- en spijscombinaties te leren. Dat vind ik ook heel leuk om mee te nemen naar de winkel en klanten te kunnen adviseren die met een heel menu bij ons komen. Daar word ik blij van. De chemische en scheikundige processen achter het brouwen vond ik bijvoorbeeld wat moeilijker.”

Hoe en wanneer was je voor de eerste keer in Utrecht?

“Ik woon nu vijftien jaar in Nederland, oorspronkelijk kom ik uit Duitsland. In 2010 ging ik in Utrecht studeren. Daarvoor was ik al een keer bij Kafé België geweest. Dat is heel erg blijven hangen. Daar ging ik toen solliciteren en heb ik kort gewerkt. Zo heb ik Tomas ontmoet. Zeven jaar later gingen we trouwen. Eigenlijk is het daar allemaal begonnen.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Ik ga graag naar dB’s. Daar hebben ze een hele goede bierkaart. Om de hoek zit Boot 122, in een oude prostitutieboot van het Zandpad, op het terrein van De Nijverheid. Dat is een brewpub van een oud-collega en mijn vriend. Ze hebben veel Duitse bieren, maar ook lokaal en zelfgebrouwen bier. Er hangen een beetje Berlijnse sferen. En als ik een keer geen zin heb in bier, dat gebeurt ook wel eens, ga ik graag naar SAAR aan de Catharijnesingel voor een glas (natuur)wijn. Ze geven daar ontzettend goed advies over natuurwijnen. Echt een fijne plek.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Ik heb veel dingen op mijn lijstje staan, zoals Kasvio in de Metaal Kathedraal. Dat is een veganistisch restaurant. Ik had al een keer bij ze besteld tijdens de lockdown, maar ergens naartoe gaan is toch een hele andere beleving. Ik ben zelf niet veganistisch, maar vind het wel leuk om te proberen. En ik wil altijd nog een keer eten bij Héron.”

Utrecht is…

“een fijne stad waar op biergebied ontzettend veel te beleven valt en de plek waar ik me thuis voel.”