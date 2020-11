Utrecht volgens Fardusa Essa, eigenaar Café Focus en voorzitter Annie Brouwer-Korfprijs

Fardusa Essa is sinds twee jaar voorzitter van de Annie Brouwer-Korfprijs en eigenaar van Café Fokus in de Koekoekstraat. Ook is ze een van de drie ondernemers die de stadsboerderij Rood Noot gaat renoveren en ombouwen tot brouwerij, met werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De veertiende Annie Brouwer-Korfprijs ging dit jaar naar voormalig burgemeester Jan van Zanen. De prijs is bedoeld voor personen, bedrijven, organisaties en projecten die bijdragen aan de acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTQI+-gemeenschap in Utrecht. Het is een initiatief van het Midzomergracht festival. We vroegen haar welke nominatie van de Annie Brouwer-Korfprijs haar is bijgebleven en wat haar mooiste herinnering is aan Utrecht.

Hebben jullie lang na moeten denken om de prijs aan Jan van Zanen uit te reiken?

“Daar hebben we natuurlijk wel even over nagedacht. Het is altijd erg lastig kiezen, want er gebeuren leuke dingen in Utrecht. Door corona hebben we het festival afgelopen zomer moeten afblazen. En daarmee ook de Annie Brouwer-Korfprijs. Later in het jaar hebben we met een aantal organisaties en in overleg met de gemeente in het weekend van Coming Out Day het Utrecht Rainbow Festival georganiseerd. Het hele weekend waren er activiteiten in het kader van diversiteit. Daar hoorde de prijsuitreiking bij, vonden wij. De jury heeft Jan van Zanen voorgedragen. Wat ons betreft een terechte winnaar.”

Hoe ging de prijsuitreiking dit jaar?

“Die werd digitaal uitgezonden. Het is nu meer een award show. Ik hoop dat die volgend jaar nog beter wordt: dan bestaat Midzomergracht festival 25 jaar. Hans Kuperus (voormalig Kabinetschef en goede vriend van Annie Brouwer-Korf, red.) vertelde bij de uitreiking wie zij nou eigenlijk was. Hij vertelde bijvoorbeeld dat ze de langstzittende burgemeester hier is geweest en dat ze een van de passagiers was bij de treinkaping bij De Punt door Molukkers. Daarom werd ze politiek actief. Ze was een voorvechter van diversiteit in haar stad.”

Welke nominatie is jou bijgebleven?

“Dat is onder meer De Roze Zaterdag van een aantal Utrechtse studentensportverenigingen en Sportraad Utrecht. Zij waren een van de drie genomineerden vorig jaar. De besturen van USVV Odysseus ’91, USRS, USHC, TC De Uithof, STUdance en USV Protos moedigen tijdens de jaarlijkse Roze Zaterdag aan om homoseksualiteit en genderidentiteit bespreekbaar te maken binnen de vereniging. Ik vind het mooi dat er kleine en grote initiatieven worden genomen onder verschillende gelederen. Ik hoop dat het er alleen maar meer worden.”

Je bent nu twee jaar eigenaar van Café Fokus. Waarom heb je het gekocht?

“Het fenomeen van een oud, bruin café heeft mij altijd geboeid. Waar mensen van verschillende rangen en standen elkaar ontmoeten en samen een biertje drinken. Dat vind ik ontzettend leuk. Ik zat bij Café Fokus graag bij Bea aan de bar. Bea is denk ik wel een begrip in Utrecht. Ze nam het café begin jaren 80 over en stond 38 jaar achter de bar. Toen de kans kwam om het over te nemen, heb ik dat gedaan, omdat ik dit café graag wil behouden voor de stad.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Op de pontons op de grachten dansen tijden de Midzomergracht festivals vond ik supergaaf. Het is best uniek om op de gracht te kunnen dansen. Ik hoop dat het ooit nog een keer terugkomt. Dat waren leuke avonden. Ik vond het openingsfeest van het Midzomergracht festival vorig jaar ook mooi: met een optreden van Maan op het Domplein.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Dat we met het Midzomergracht festival de grootste inclusiviteit-vlag van Europa aan Utrecht hebben geschonken. En dat het hier voelt als een dorp in een grote stad. Je kunt anoniem zijn, maar ook in een gemeenschap leven. Of je nou super trendy hipster bent, of een enorme hardrocker en alternatieveling, je kan samen in een kroeg zitten. Dat is de reden dat ik nooit meer ga verhuizen.”

Wat is je grootste ergernis aan Utrecht?

“De Koekoekstraat als een fietsstraat. Het is het gewoon niet. Er wordt hier alsnog geracet als idioten. Het gaan me niet zozeer om minder auto’s, maar het is nu gewoon een racebaan. De fietser heeft hier helemaal niks te zeggen. Dat proberen we tevergeefs met de straat duidelijk te maken. We zijn vast niet de enige fietsstraat waar dit speelt.”

Waar haal je je inspiratie vandaan in Utrecht?

“Uit kleine en grote initiatieven die de stad steeds een beetje mooier maken. Zoals het Café Theater Festival, maar ook de muurschildering hier in de straat. Mijn buurmeisje Silvany heeft een eigen bedrijfje, Illustrations by VLSN, en maakte een mooie muurschildering met elementen uit de wijk van nu en vroeger. We krijgen er best veel complimenten over.”

Utrecht is…

“…alle romantische clichés in één: lief, mooi, inspirerend en groots in klein zijn.”a