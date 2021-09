Utrecht volgens fotograaf Sven Geerdes; bekend van het hele populaire account @utrechtalive

Met bijna 85.000 volgers op zijn Instagrampagina Utrecht alive is het wel duidelijk dat de Utrechtse foto’s van Sven Geerdes goed worden ontvangen. En dan hebben we het nog niet eens over de duizenden likes die zijn foto’s krijgen. Sven begon zijn account met foto’s van de stad een kleine vier jaar geleden. Het begon als hobby, nu is het zijn werk. We vroegen hem wat zijn lievelingsplekken zijn om te fotograferen en waar hij zijn inspiratie vandaan haalt in Utrecht.

Waarom ben je begonnen met het Instagramaccount @utrechtalive?

“Ik zag een sfeer in de stad die ik enorm kon waarderen. Ik woon hier nu 4,5 jaar en ik kijk misschien nog wat meer als een toerist naar de stad. Dan neem je de schoonheid van de stad misschien nog wat minder voor lief. Je ziet de stad op zoveel mooie momenten. Ik wil het gevoel van zo’n moment vangen. ’s Ochtends vroeg, ’s avonds laat, de verandering van de seizoenen. Dat is zo tof. Ik deed wel eens wat met fotografie, maar meer dan foto’s maken van een vakantie was het niet. Op een gegeven moment heb ik besloten om mijn foto’s van de stad te delen op Instagram. Er was niet echt een plan, mijn Instagram fungeerde in het begin ook als stok achter de deur om te blijven fotograferen. Ik wilde wel meer met fotografie doen. Het was helemaal niet het doel om veel volgers te krijgen, maar ik deel graag hoe ik Utrecht zie.”

Wat zijn je lievelingsplekken om te fotograferen in Utrecht?

“Straatjes zoals de Drieharingenstraat, de Mariastraat en ’t Wed. Dat zijn van die hele knusse hoekjes, wat kleinere straten met een hogere dichtheid aan cafés. Daar bruist het vaak ’s avonds en is leuke verlichting. Die relaxte cafésfeer, die sowieso in Utrecht erg aanwezig is, ben ik zo gaan waarderen.”

Hoe zou je jouw stijl omschrijven?

“Sfeervol is de absolute rode draad. Ik probeer echt meer het gevoel te vangen dan een plek. Utrecht is daarvoor het decor, alleen het is juist de sfeer die iedereen vaak zo kan waarderen. Of een gevoel waar een foto je aan herinnert. Dat vind ik zo cool. Een gevoel blijft vaker hangen dan een fysieke locatie. Ik wil dat iedere foto de moeite waard is om goed te bekijken. Soms kom ik wel drie keer terug op een plek, omdat ik echt de potentie ervan zie, maar dan wil ik die in het beste licht op het beste moment vangen. De dag erna, of soms weken later, want dan zijn de condities pas weer vergelijkbaar. Of soms zelfs een jaar later. De stand van de zon verandert constant. Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden.”

Waar beleef je de leukste avond in Utrecht?

“In BASIS aan de Oudegracht. Toen die club weer openging met Testen voor Toegang was ik erbij. Er was een 13-hour rave. Daar heb ik heel wat uren gestaan. Als ik fotografeer doe ik dat ook vaak met muziek op. Dat helpt me om in een bepaalde mood te komen. Vaak wat meer house, progressive en melodieuze techno. Dat werkt voor mij ontspannend en past bij het gevoel van voornamelijk de avond. Dan kom ik er lekker in.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Ik vind Rhijnauwen een hele mooie plek voor de afwisseling, maar ik word ook heel rustig van de stad zelf. Ik kom natuurlijk op best veel rustige momenten in de stad. ’s Ochtends vroeg zijn er weinig mensen op straat. ’s Avonds op bepaalde uren ook. Dan heb je een perfect plaatje, misschien wel een beetje geromantiseerd.”

Wat mist Utrecht?

“Een terras met wat meer focus op muziek, iets industrieels, en minder gepolijst. De Nijverheid benadert dit voor mij al wel een

beetje. Werkspoorkathedraal is tof maar ziet er inmiddels ook al wat gelikter uit. Een andere wereld dan een terras langs de Oudegracht, dat soort plekken kunnen echt een aanvulling zijn. ROOST of Soia vertegenwoordigen voor mij ook een beetje dat gevoel.”

Waar haal je je inspiratie vandaan in Utrecht?

“Ik zie natuurlijk zelf ook veel op Instagram voorbijkomen bij fotografen en Instagrammers uit andere mooie steden. En in de stad zelf. Soms zit ik op een terras en dan zie je hoe het veranderende licht de omgeving beïnvloedt. Ik ben er altijd wel mee bezig. Of wanneer ik bijvoorbeeld een rondje door de stad loop met mijn vriendin. Samen lopen we vaak andere routes dan die ik alleen kies, dat levert bijna altijd nieuwe ideeën op.”

Utrecht is…

“…alive. Het is een verwoording van het gevoel dat ik met mijn foto’s wil laten zien: de levendigheid en sfeer van het moment.”