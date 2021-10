Utrecht volgens freediver Judith de Waard: ‘Het water is een spiegel’

Freediving: een jonge en relatief nog onbekende sport die door enkele honderden Nederlanders wordt beoefend. Een freediver zwemt op één ademteug met of zonder vinnen langs een lijn naar beneden en komt daarna weer naar boven. Het doel is zo diep mogelijk te duiken, een bewijs mee te nemen van de bodem en weer fris boven te komen. Judith de Waard deed in september mee aan het wereldkampioenschap Freediving op Cyprus en verbrak het nationaal record. Ze dook, met vinnen, naar 51 meter diepte. We vroegen haar wat ze zo leuk vindt aan deze sport en wat haar mooiste herinnering is aan Utrecht.

Hoe ben je ermee begonnen?

“Eigenlijk wilde ik duikinstructeur worden, maar toen kwam corona. We zaten in lockdown en ik wilde alleen maar duiken. Ik dacht: misschien is freediving een leuke aanvulling, iets voor tussendoor. Ik ging een cursus doen en had nog geen idee wat het precies was. Maar toen ik het voor het eerst deed, was het alsof alle puzzelstukjes op hun plaats vielen. Waarom heb ik dit niet tien jaar eerder geprobeerd? Zo vet. Ik wist niet dat het bestond om zo verslaafd te raken aan een sport.”

Wat vind je zo leuk aan deze sport?

“Freediving gaat eigenlijk compleet over jezelf zien en jezelf leren kennen. Het water is een spiegel waarin je alles wat er in je lijf en gedachten gaande is, terugkrijgt. Dingen die boven water heel belangrijk lijken, maken onder water opeens veel minder uit. Iedere duik leert je weer een soort les. Je zit zo in het moment. Alsof je in een andere wereld zit met niets anders dan jij en het water, de stilte en de vissen om je heen.”

Is het een moeilijke sport?

“Ik denk dat iedereen kan freediven. Iedereen kan met de juiste training zijn adem vijf minuten inhouden. Er zijn heel veel mensen die ook pas op hun veertigste beginnen. Alle soorten lichamen en leeftijden doen mee. Het gaat uiteindelijk meer over mentale kracht, dat je om leert gaan met moeilijke situaties en onprettige gevoelens. Dat je leert hoe jij je kunt ontspannen. Daar word je een goede freediver door. Het belangrijkste is dat je comfortabel met jezelf wordt en leert te ontspannen in het water.”



Wat moet je vooral niet doen tijdens een duik?

“Naar boven zwemmen is het zwaarst, omdat al dat water op je drukt. Je mag dan echt niet omhoog kijken. Als je omhoog kijkt terwijl je beneden bent en dan gaat bedenken hoe ver je nog moet… Ik hou de lijn zo dicht mogelijk bij me. In het Nederlandse water is het op diepte zo donker dat je niks ziet. Dan heb ik een lampje op mijn masker, maar is het verder gewoon zwart om me heen. Dan is het de kunst om niet in paniek te raken. Gelukkig freedive je nooit alleen: je duikt altijd met een getrainde buddy en zorgt voor elkaars veiligheid.”

Staat er binnenkort weer een wedstrijd op het programma?

“De Nederlands Kampioenschappen Freediving beginnen volgende maand, die zijn in een zwembad. Dan freedive je zo veel mogelijk baantjes onder water met of zonder vinnen. En ik hoop in het voorjaar naar Dahab (in Egypte aan de Golf van Akaba, red.) te gaan. Er worden daar regelmatig wedstrijden georganiseerd voor de wereldwijde freediving-community. Daar heb je The Blue Hole: een goede, diepe duiklocatie tot 100 meter. Er is weinig stroming en het water is warm en helder. Ideaal voor freediving. Ik ben eerst nog op zoek naar sponsors, zodat ik kan blijven groeien in deze sport en hopelijk nog meer records kan verbreken.”



Wat is je lievelingsplek in Utrecht?

“Dat is honderd procent Amelisweerd, en dan vooral in het water. Als het kan, ga ik er dagelijks zwemmen. Het voelt echt als een rijkdom om zo’n plek in de buurt te hebben. Ik kan niet meer zonder.”

Hoe ziet jouw favoriete weekend eruit in Utrecht?

“Een fietsroute maken langs de oude forten in en om de stad. Je kunt er ook prachtige wandelingen maken. Dat kan ook in Rhijnauwen. Ik ben echt een ‘bosmens’. En dan ’s avonds naar een veganistisch restaurant, zoals VanPlanten in Lombok. De Nijverheid is ook altijd leuk, daar kan je lekker zitten aan het water.

Wat mist Utrecht?

“Een levendige freediving-community. Zwemmen is hier booming. Vooral in zwembad Krommerijn ook, maar het freediving is nog wel klein in Utrecht.”

Wat is jouw mooiste herinnering aan Utrecht?

“Toen het sneeuwde ging ik met een vriendin ‘s ochtends zwemmen bij Amelisweerd. Dat was echt heel bijzonder. Het water was pikzwart, de zon kwam net op en overal lag een deken van sneeuw.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Ik ben er blij mee dat Utrecht toch zo klein en dorps aanvoelt. Het kan zo rustig zijn voor een stad. En dat er het veel groen is, waar mensen ook hun best voor doen om dat zo te houden.”



Utrecht is…

“…rust.”