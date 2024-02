Utrecht volgens Gijs van Wiechen van De Kromme Haring: ‘We hebben nog steeds die experimentele kant’

De Kromme Haring bestaat sinds 2016 en was destijds de tweede kroeg in Utrecht waar ook het bier zelf wordt gebrouwen. Brouwers Gijs van Wiechen en Stephen Grigg openden hun brewpub op de Europalaan in het pand van Vechtclub XL. In de pub zijn, naast allerlei eigen bieren, ook regelmatig (muzikale) evenementen. Begin deze maand won De Kromme Haring nog de prijs voor brouwerij van het jaar op de Dutch Craft Beer Conference, waar jaarlijks prijzen worden uitgereikt aan lokale en onafhankelijke brouwerijen.

Hoe voelde het om deze prijs te krijgen?

“Voor deze prijs konden brouwerijen worden voorgedragen. Vervolgens werd er een shortlist gemaakt vanuit het bestuur van Craft, de branchevereniging voor onafhankelijke brouwerijen. De leden mochten stemmen. Het zijn dus allemaal andere brouwerijen die ons hebben gekozen. Dat is een unieke en hele grote eer. Je moet het als ‘kleintjes’ samen doen. Dat idee zit er bij de brouwerswereld heel sterk in. Er is meer te halen door elkaar te steunen dan elkaar te beconcurreren. Utrecht is heel sterk met het aantal brouwerijen dat hier zit. Het blijft hier een hub van Nederlands bier.”

Hoe gaat het met De Kromme Haring?

“Ons bier wordt gaandeweg steeds bekender en is op steeds meer plekken te verkrijgen. Dat doen we op een redelijk organische manier. We zijn geen bedrijf met hele diepe zakken, eindeloze liters bier en een megagroot salesteam. Waar we eerst heel specialistisch bier voor de kenner maakten, merk je dat we nu ook steeds meer bij heel leuke, toegankelijke horeca staan. We werden bekend met behoorlijk experimentele bieren, zoals zure bieren of wat je wilde bieren noemt. Die experimentele kant hebben we nog steeds. Daarnaast hebben we ook altijd onder andere IPA’s en stouts gebrouwen. Die zijn wel belangrijker geworden en zijn het hardst gegroeid. We willen beide dingen blijven doen. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen je bier graag willen drinken. We zijn trots op al onze bieren, ook op de wat meer gangbare stijlen. Maar ook die hebben bij ons altijd een twist.”

Hoe zijn Stephen en jij ooit begonnen?

“Ik heb heel lang bij Kafé België gewerkt. In die tijd ontmoette ik Stephen. We hebben voor het 30-jarig bestaan van Kafé België, tien jaar geleden, samen een bier gemaakt. Dit beviel zo goed dat we daarna samen verder zijn gegaan. In 2016 hebben we deze fysieke locatie geopend. Dat was ook altijd het doel. Doordat je op deze plek rechtstreeks bier kan verkopen dat uit onze ketels komt, kan je ook weer andere soorten bier maken. Je hebt meer vrijheid.”

Gaan jullie de komende tijd nog speciale bieren brouwen?

“We brouwen, los van onze vaste (seizoens)bieren, altijd ook gestaag specials. Zo hebben we op 9 maart het Funk Fest hier. Voor dat evenement brouwen we een aantal zure experimentele bieren.”

Waar kom je tot rust in Utrecht?

“Ik woon vlak bij de Jan van Lingtuin in Lauwerecht. Als ik naar huis loop, loop ik daar vaak een rondje door. Het is een kleine oase op een totaal onverwachte plek.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Dat zijn er meerdere, zoals Papi’s Comfort Kitchen in de Twijnstraat. Dat is de beste comfort food brunch van Utrecht en sinds kort hebben ze ook een avondmenu. Ook vind ik het heel bijzonder wat onze buren hier doen: Nomono. Verder kijk ik natuurlijk uit naar de opening van De Klub, onze vorige buren, op hun nieuwe locatie aan het Vredenburg.”

En waar drink je het lekkerste biertje in Utrecht?

“Dat is een Duits biertje op het terras bij Boot 122. Ook kom ik graag bij Café DeRat of natuurlijk bij een van onze andere brouwende vrienden in de stad, zoals Oproer of vandeStreek. ”

Hoe ziet jouw favoriete weekend eruit in Utrecht?

“Dat is 100 procent bij Le Guess Who? Ik ben al jaren fan en ik ben heel trots op de samenwerking met De Kromme Haring. We maken al een aantal jaar het festivalbier. Het festival wordt georganiseerd met zoveel liefde voor muziek en voor de stad. We gaan er al jaren heen met vrienden en we hebben één regel: je hoeft niet voor elkaar te blijven. Als de muziek klikt, blijf je. En anders ga je ergens anders heen. Dan zien we elkaar later op de avond wel weer.”

Wie is jouw favoriete Utrechter?

“Dat is op dit moment Paul de Brabander van dB’s, want ga er maar eens aanstaan om voor de derde keer hemel en aarde te verzetten om zo’n voor Utrecht belangrijke plek te behouden.”

Wat is je grootste ergernis aan Utrecht?

“Ik mis af en toe lef en waardering voor de creativiteit en de energie die de stad heeft, deels vanuit het beleid maar ook van Utrechters die af en toe te bang kunnen zijn voor iets nieuws. Er gebeurt zoveel in de zogenoemde rafelranden, maar die worden langzaamaan naar buiten gedrukt. Dan zijn er op een gegeven moment geen rafelranden meer.”

Utrecht is…

“…de perfecte middelgrote stad. Utrecht is groot genoeg om constant geïnspireerd en uitgedaagd te blijven worden, maar klein genoeg om te merken dat individuele creativiteit de stad leuker en beter maakt. Daar zijn wij denk ik een goed voorbeeld van.”