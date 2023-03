Utrecht volgens GroenLinks-lijsttrekker Huib van Essen: ‘Wij zijn als het ware een bescheiden verliezer’

Huib van Essen is lijsttrekker van de partij die in de gemeente Utrecht de meeste stemmen kreeg bij de Provinciale Statenverkiezingen: GroenLinks. In provincie Utrecht werd daarentegen, net als in de rest van het land, de BoerBurgerBeweging (BBB) de grootste. GroenLinks verloor één zetel en heeft er nu zeven, net zoals de BBB. Verder is Van Essen sinds 2019 gedeputeerde voor GroenLinks bij de provincie. Daarvoor was hij vier jaar Statenlid. We vroegen hem hoe hij naar de komende tijd kijkt.

Hoe heeft u afgelopen verkiezingen beleefd?

“Het was de tweede keer dat ik lijsttrekker was. Het waren nu hele andere verkiezingen dan vier jaar geleden, omdat we toen nog een bescheiden fractie waren. Landelijk hadden we toen de wind mee: het was de beste uitslag ooit bij de Provinciale Statenverkiezingen en de beste uitslag hier in Utrecht. Dat gaf een bijzondere, extra verantwoordelijkheid. Nu begin je als lijsttrekker namens de grootste partij en sta je ineens op nummer één van lijst 1. Dat vond ik best bijzonder.”

Bent u tevreden met de uitslag?

“We hebben ons als GroenLinks goed gehandhaafd. De vorige verkiezingen gingen we van vier naar acht zetels. Als we dan nu één zetel inleveren, is dat niet heel raar en een prima resultaat. Het was natuurlijk heel fijn geweest als we de grootste waren gebleven in de provincie, maar het is wat het is. In de gemeente zijn we nog wel de grootste. Hier hadden we zelfs een hoger percentage dan bij de gemeenteraadsverkiezingen: 22 procent. In de Staten zijn veel partijen een zetel verloren. Forum voor Democratie en de VVD zijn beide meerdere zetels kwijtgeraakt. In die zin zijn wij als het ware een bescheiden verliezer. Samen met de BBB zijn we nu de grootste fractie. De coalitievorming wordt een spannend proces.”

Hoe kijkt u naar de komende tijd?

“Ik heb er vertrouwen in. Het ingewikkelde is wel dat BBB in de Staten een hele nieuwe partij is. We weten van veel onderwerpen nog niet zo goed waar ze nou precies voor staan en wat voor plannen ze hebben. Daar ben ik nieuwsgierig naar. We staan zeker open om het gesprek aan te gaan met de BBB en om te kijken of we tot iets zouden kunnen komen waarin we ons voldoende herkennen. Anders moeten we op zoek naar andere mogelijkheden. Voor ons is het belangrijkste dat de grote transities en opgaven daadkrachtig worden opgepakt: het herstellen van natuur, klimaat aanpakken, betaalbare woningen en de mobiliteitstransitie. Als er een coalitie uit de bus komt die daar niet mee aan de slag wil, zitten wij daar niet in. De huidige coalitie heeft geen meerderheid, dus er zal sowieso een andere moeten komen. Het is wel spannend hoe die eruit gaat zien. Ik hoop natuurlijk dat GroenLinks erin zit, en ik denk dat die kans groot is, maar het is geen zekerheid.”

Hoe kijkt u terug op de afgelopen jaren bij GroenLinks?

“Ik ben heel blij met de samenwerking. We zijn echt heel trots op de stappen die we bij een aantal onderwerpen hebben gezet, maar er zijn ook onderwerpen die echt nog sneller moeten. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld de realisatie van natuurgebieden. Heel wat jaren geleden is al afgesproken waar en hoeveel natuur er in Utrecht gerealiseerd moet worden. Ik had gehoopt dat we daar de afgelopen vier jaar verder in waren gekomen. Dat is taai. Het hele stikstofdossier is natuurlijk, ook vanuit de landelijke politiek, heel prominent op het bord van de provincies gelegd. Hoe we dat precies met elkaar gaan doen, wordt echt een puzzel. Heel weinig mensen verkopen nu hun grond. Het is een soort stand still-situatie. Dat helpt allemaal niet. Dat is wel spannend, ook nu met de BBB. Ik ben benieuwd.”

En hoe heeft u de afgelopen jaren als gedeputeerde ervaren?

“Leuk, boeiend en interessant. Het is een bijzondere baan, want je houdt je bezig om de provincie dagelijks te besturen. Het is in zekere zin een voorrecht. Hiervoor was ik Statenlid. Dan ben je volksvertegenwoordiger, net als Kamer- of gemeenteraadslid. Uiteindelijk heeft een Kamer of de gemeenteraad het laatste woord. Als bestuurder, in mijn geval als gedeputeerde, kan je zelf wat meer initiëren. Dat is heel erg leuk. Het is mooi om te zien hoe je dan een verschil kunt maken.”

Wat voor dingen heeft u de afgelopen jaren bijvoorbeeld geïnitieerd als gedeputeerde?

“Het team dat zich bezighield met energietransitie was heel klein in 2019. Vanaf 2020 pakten we als provincie echt over de hele breedte onze rol. Het team is toen enorm opgeschaald. Vorig jaar hebben we onder meer een regeling getroffen voor mensen met slecht geïsoleerde woningen en een kleine beurs. Die regeling helpt hen om spouwmuren en vloeren te isoleren. Het gaat vaak om voormalig sociale huurwoningen. Afgelopen najaar zijn de eerste woningen geïsoleerd. 24 van de 26 gemeentes doen mee. Zoals het er nu naar uitziet, is eind dit jaar het grootste deel van de zo’n 3.000 woningen klaar.”

Waar kunt u culinair genieten in Utrecht?

“Onlangs was ik voor het eerst bij Héron, het Utrechtse restaurant in de Schalkwijkstraat dat vorig jaar een groene Michelinster kreeg. Het is fantastisch wat zij op je bord toveren met heel bijzondere lokale producten.”

Waar beleeft u de leukste avond in Utrecht?

“Ik kom al jaren graag bij het Utrechtse Smartlappenfestival. Ieder jaar is het weer genieten van De Anitaas, De Als-je-maar-gelukkig-Band of, iets langer geleden, Sjarrel en Sjaan in Café de Potdeksel.”

Waar bent u trots op als Utrechter?

“Ik ben trots hoe Utrecht een thuis biedt aan steeds meer inwoners en tegelijk toch steeds groener en mooier wordt. Utrecht is dé fietsstad van Nederland en de wereld. Wij brengen hier gezonde, groene verstedelijking in de praktijk. Daar mogen we echt heel trots op zijn, al zit dat niet zo in onze aard.”

Wat was het beste optreden dat u ooit in Utrecht gezien hebt?

“Ik was zeer onder de indruk van de voorstelling van ‘Gas’ van de Groningse Toneelgroep Jan Vos en het Noord Nederlands Toneel over de gaswinning in Groningen. Die zag ik in oktober 2019 in de Stadsschouwburg.”

Utrecht is…

“…een grootse en toch vriendelijke, gemoedelijke stad.”