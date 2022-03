Utrecht volgens GroenLinks-raadslid Melody: ‘Ik wil dat iedereen mee kan doen en een eerlijke kans krijgt’

GroenLinks-raadslid Melody Deldjou Fard heeft ruim 3000 stemmen gekregen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Ze klom al van plek 11 naar 9 op de kandidatenlijst en eindigde door alle voorkeurstemmen zelfs op plek 2. Dat betekent dat ze de komende vier jaar een plek heeft in de Utrechtse gemeenteraad. Melody vluchtte op haar vijftiende vanuit Iran naar Nederland. Ze groeide op in Heerlen, studeerde in Utrecht aan de HKU en werd in 2018 politiek actief bij GroenLinks. We vroegen haar waar ze zich als raadslid voor inzet en waar ze culinair kan genieten in Utrecht.

Wat dacht je toen je hoorde dat je op plek 2 was geëindigd?

“Ik was echt door het dolle heen en moest er zelfs van huilen. Mijn positie op een lijst doet me om eerlijk te zijn niet veel, maar ik had het enorm verdrietig gevonden als ik eruit had gelegen. Want ik ben nog niet klaar. Ik voel me gezien voor al het harde werk van de afgelopen vier jaar voor de stad. De stemmen motiveren me om door te gaan. Echt geweldig dat zoveel mensen meeleefden.”

Waarom vind je het belangrijk om je bezig te houden met de (Utrechtse) politiek?

“Democratie is voor mij heel belangrijk. Ik ben opgegroeid in een land waar geen echte democratie was. Ik had nooit de droom om de politiek in te gaan, maar uiteindelijk wilde ik meedoen om iets te veranderen. Ik zag veel onrechtvaardigheid en ongelijke kansen. Bijvoorbeeld jongeren die niet verder kwamen, omdat ze in een ander land zijn geboren, geen netwerk hadden, in armoede opgroeiden of geen ouders hadden die hen de weg konden wijzen. Voor die mensen, wiens verhalen niet worden gehoord, zit ik in de gemeenteraad.”

Waar zet je je als raadslid voor in?

“Ik zet me in de politiek in voor eerlijk delen. De afgelopen jaren maakte ik de stem van mensen die vaak onzichtbaar zijn hoorbaar. Utrecht is prachtig, maar er is ook werk aan de winkel. De ongelijkheid groeit. Niet iedereen kan meedoen met de welvaart in de stad. Ik wil dat iedereen mee kan doen en een eerlijke kans krijgt. Zo wordt de stem van mensen die gevlucht zijn te vaak niet gehoord. Mijn ervaringen, zoals opgroeien in een asielzoekerscentrum, het zelf moeten leren van de taal en je weg moeten vinden in een nieuw land, kunnen waardevol zijn om het beleid menselijker te maken.”

Waar heb je je de afgelopen jaren onder meer mee beziggehouden?

“Door mijn inzet pakt Utrecht onder meer stagediscriminatie op het mbo aan en loopt hier landelijk mee voorop. Ook krijgen we een islamitische begraafplaats, zodat ook deze Utrechters naast hun dierbaren begraven kunnen worden en niet terug hoeven naar het land van herkomst. Verder krijgt de stad een slavernijmonument en bokste ik samen met de studenten op de Uithof het langste regenboogfietspad ter wereld voor elkaar.”

En welke onderwerpen staan er de komende jaren op jouw agenda?

“Het versterken van de positie van vrouwen, onder meer door initiatieven in de wijken, zoals de meidenhuiskamer in Overvecht. De meiden daar wonen meestal in kleine huizen, waar ze niet met hun vriendinnen af kunnen spreken. Het is belangrijk dat er in de wijken dit soort plekken zijn waar zij samen kunnen komen, wat verantwoordelijkheden kunnen krijgen en een netwerk opbouwen. Verder vind ik het gebrek aan ruimte en eerlijke beloning in de cultuursector belangrijke punten. Dat geldt ook voor het vluchtelingenbeleid. De gemeente moet meer maatwerk bieden en aandacht hebben voor gevluchte kinderen en jongeren.”

Waar ben je trots op als Utrechter?

“Als raadslid ben ik een keer mee geweest naar DOMunder. Ik vond het een ontroerend mooie ervaring. Het raakte me om de geschiedenis van Utrecht te zien. In mijn gedachte is Utrecht sindsdien een vrouw, eentje die keihard heeft gestreden voor haar bestaan. Ze heeft zelfs grote stormen overleefd om te zijn wie ze nu is. Ik ben trots dat ik in deze bijzondere stad gevormd ben. Ik ben ook trots dat mijn roots in Teheran liggen: daar ben ik geboren en woont al mijn familie. Beide steden maken mij tot wie ik ben.”

Waar haal je je inspiratie vandaan in Utrecht?

“Ik ben niet echt een prater, ik hou vooral van doen. Een visie omzetten naar concrete actie, daar krijg ik energie van. Mijn inspiratie daarvoor haal ik uit de stad. Als ik op straat loop, denk ik elke keer: ‘Wat doe ik voor deze mensen?’ Die vraag houdt me scherp.”

Wat was het beste optreden dat je ooit in Utrecht gezien hebt?

“Ik ben dol op dansen. Yallah Yallah in EKKO was het meest fantastische avondje uit ooit. Daar waren zoveel verschillende soorten mensen samen. Ze dansten en waren blij. Ik stond daar de hele avond met een grote glimlach. Zo moet eigenlijk de wereld zijn. Zulke feesten mogen er veel meer zijn in Utrecht. Als ik Iraans wil dansen, ga ik naar het buurthuis in Overvecht. Ik was daar tijdens mijn campagne en beloofde ze om na de verkiezingen met goed nieuws en taart terug te komen. Afgelopen zondag was ik er dan ook om met hen de uitslag te vieren.”

Waar kan je culinair genieten in Utrecht?

“Voor een Iraanse lunch is dat bij de gastvrije broers van Pampalini in de Wittevrouwenstraat. Om iets te vieren in de zomer haal je een vegan vijgentaartje bij KEEK in de Twijnstraat en loop je langs de groene singel. En als je een leuke avond in de sfeer van het Midden-Oosten wil, bijvoorbeeld voor een leuke date, ga je naar het Afghaanse restaurant Sarban. De inrichting is ook heel leuk: met Perzische tapijten aan de muur.”

Utrecht is…

“…thuis.”

